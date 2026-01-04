О каких инфекциях важно помнить казахстанцам

— Какие ИППП сегодня распространены в Казахстане?

— По данным статистической отчетности по Республике Казахстан за 10 месяцев 2025 года самой распространенной инфекцией, передающейся половым путем, является трихомонадная инфекция, доля которой за указанный период составила 39,1% среди всех основных (сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз) ИППП. На втором месте сифилис 25,8%, доля хламидийной инфекции составила 21,8%, реже встречается гонококковая инфекция, доля ее в структуре основных ИППП всего лишь 13,3%.

— По каким ИППП ситуация стабильная, а по каким есть тенденция к росту или ситуация с ними требует внимания?

— Динамика заболеваемости основными ИППП в Казахстане за пятилетний период (с 2020 по 2024 годы) показывает стабильную тенденцию к снижению по двум ИППП — сифилису и гонококковой инфекции. По сифилису наблюдается постепенное снижение с 13,6 на 100 тыс. населения — в 2020 году до 8,5 — в 2024. По гонококковой инфекции также отмечено стабильное снижение с 7,9 — в 2020 году до 6,0 — в 2024 году.

На протяжении пятилетнего периода времени динамика заболеваемости трихомонадной инфекцией характеризовалась сменой этапов подъема спада, следовавших один за другим. Пик заболеваемости приходился на 2021 год и составил 22,8 на 100 тыс. населения, со снижением от 20,3 в 2020 году до 13,8 к 2024 году. За 10 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года наблюдается снижение заболеваемости всех основных ИППП: сифилиса — от 7,1 на 100 тыс. населения в 2024 году до 6,7; гонореи — от 5,3 до 3,9; хламидиоза — от 12,0 до 10,0; трихомониаза — от 11,3 до 8,7.

В тоже время, динамика роста заболеваемости среди основных ИППП отмечена по урогенитальному хламидиозу. Если в 2020 году уровень заболеваемости хламидиозом составлял 10,7 на 100 тыс. населения, то к 2024 году — 14.

Фото: из личного архива Гульжахан Ахметовой

— Насколько проводимая профилактическая разъяснительная работа позволяет контролировать эпидситуацию по ИППП?

— Профилактическая и разъяснительная работа играет ключевую роль в контроле эпидемиологической ситуации по ИППП. Она напрямую влияет на уровень информированности населения, формирование ответственного поведения и своевременное обращение за медицинской помощью. Благодаря профилактическим мероприятиям повышается использование средств защиты, растет охват тестированием и раннее выявление ИППП, что позволяет своевременно начинать лечение и прерывать цепочки передачи инфекции. Особенно важна такая работа среди молодежи и ключевых групп населения, где риск инфицирования выше.

В то же время профилактика не может рассматриваться как единственный инструмент. Ее эффективность напрямую зависит от комплексного подхода — доступности диагностики и лечения, снижения стигмы, а также межведомственного взаимодействия системы здравоохранения, образования и социальных служб. КНЦДИЗ с целью повышения информированности населения по вопросам ИППП разработал медиаплан по профилактике ИППП, ежегодно утверждаются и выполняются планы по совместной деятельности с Молодежными центрами здоровья по вопросам репродуктивного и сексуального здоровья среди подростков и молодежи. За девять месяцев 2025 года по республике среди населения проведено 9282 мероприятия по вопросам профилактики ИППП, охвачено 346669 человек.

— Насколько успешно удается контролировать ИППП среди трудовых мигрантов? Какую роль в этом играют НПО?

— Контроль ИППП среди трудовых мигрантов остается сложной, но управляемой задачей. Трудовые мигранты относятся к уязвимым группам из-за высокой мобильности, ограниченного доступа к медицинской помощи, языковых барьеров и недостаточной информированности. Важную роль в этой работе играют неправительственные организации. НПО обеспечивают информирование, консультирование, направление на тестирование и лечение, а также помогают преодолевать страх, недоверие и стигму. Благодаря их участию удается расширять охват профилактикой и ранним выявлением ИППП среди труднодоступных групп.

Фото: pixabay.com

— Насколько доступно лечение от ИППП в Казахстане для своих граждан и трудовых мигрантов из других стран?

— Для граждан Казахстана диагностика и лечение ИППП доступны в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) — в зависимости от вида услуги и статуса пациента. Обратиться можно в поликлиники по месту прикрепления, кожно-венерологические диспансеры или специализированные центры. Для трудовых мигрантов доступ к медицинской помощи зависит от наличия официального статуса, медицинской страховки и условий пребывания в стране. Для мигрантов, имеющих медицинскую страховку, диагностика и лечение ИППП доступны по ОСМС, в остальных случаях мигранты могут проходить диагностику и лечение ИППП на платной основе. Первичное консультирование, обследование и профилактическая помощь также могут быть доступны через НПО и медицинские организации, работающие с уязвимыми группами населения.

— Куда нужно обратиться, если есть подозрения, симптомы?

— При появлении симптомов или подозрении на ИППП важно не заниматься самолечением, а как можно раньше обратиться к врачу — дерматовенерологу или терапевту в поликлинике или в кожно-венерологическом диспансере. Раннее обращение позволяет эффективно вылечить инфекцию и предотвратить осложнения и дальнейшее распространение заболевания.

Ранее мы рассказывали, какие медуслуги доступны мигрантам в Казахстане.