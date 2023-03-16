О готовности Казахстана построить социальный объект в зоне бедствия в Турции заявил Касым-Жомарт Токаев

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Разрушительное землетрясение не оставило равнодушными и наших граждан, которые поддержали братский турецкий народ в беде. Об этом сказал Президент Казахстана в ходе выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств на тему «Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«У казахов есть хорошая традиция Асар. Вместе люди протягивают руку помощи нуждающимся. Многие волонтеры из Казахстана откликнулись, приехали в Турцию и работали не покладая рук. Это настоящие патриоты и люди с большой душой.

Активное участие волонтеров – это крайне важное дело. Поэтому я приглашаю всех представителей стран ОТГ к участию в форуме волонтеров, который пройдет в этом году в Астане», - отметил Глава государства.

«Как говорится, «легка ноша, поднятая сообща». Мы готовы продолжить оказание помощи братской Турции. Казахстанская сторона готова построить социальный объект в зоне бедствия. Уверен, что это послужит знаком нашей искренней заботы о братском турецком народе», - добавил Касым-Жомарт Токаев.