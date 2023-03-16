Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

О готовности Казахстана построить социальный объект в зоне бедствия в Турции заявил Касым-Жомарт Токаев

16 Марта 2023, 17:53
О готовности Казахстана построить социальный объект в зоне бедствия в Турции заявил Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Разрушительное землетрясение не оставило равнодушными и наших граждан, которые поддержали братский турецкий народ в беде. Об этом сказал Президент Казахстана в ходе выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств на тему «Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«У казахов есть хорошая традиция Асар. Вместе люди протягивают руку помощи нуждающимся. Многие волонтеры из Казахстана откликнулись, приехали в Турцию и работали не покладая рук. Это настоящие патриоты и люди с большой душой.

Активное участие волонтеров – это крайне важное дело. Поэтому я приглашаю всех представителей стран ОТГ к участию в форуме волонтеров, который пройдет в этом году в Астане», - отметил Глава государства.

«Как говорится, «легка ноша, поднятая сообща». Мы готовы продолжить оказание помощи братской Турции. Казахстанская сторона готова построить социальный объект в зоне бедствия. Уверен, что это послужит знаком нашей искренней заботы о братском турецком народе», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


Новости по теме
Жители четырех микрорайонов остались без газа в Алматы
Новые физкультурно-оздоровительные комплексы построят в СКО
116 человек эвакуировали с дачных участков в Актюбинской области
Теги:
Читайте также
Главы иностранных государств поздравили Президента РК с началом священного месяца Рамазан
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказание помощи при землетрясении
Государственные поликлиники появятся в отдаленных районах Астаны
Женис Касымбек рассказал, как будут решать проблему точечной застройки в Астане
Новые физкультурно-оздоровительные комплексы построят в СКО
Ливневки построят в Петропавловске
Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента
Правительство должно минимизировать бюрократию - Касым-Жомарт Токаев
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны

Лента новостей