О деградации и опустынивании земель в Казахстане рассказали в Министерстве экологии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев рассказал о деградации и опустынивании земель Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что вопросы деградации и опустынивания земель сегодня очень актуальны во всем мире, в том числе и в Казахстане.

«Сегодня у нас очень много факторов, которые влияют на эти процессы. Есть проблемы деградации по поливным и посевным землям (от 4 до 10%), по лесному фонду - до 8%. Очень большую площадь деградации почв мы также имеем по пастбищам - от 20 до 60%, где идет чрезмерная пастьба скота, которая приводит к деградации наших пастбищ», - сказал Ерлан Нысанбаев.

По его словам, деградация и опустынивание напрямую связаны с развитием экономики тех или иных стран.

«Вы должны понимать, что 165 млн гектаров земель из 280 млн всей нашей территории - это пустынные и полупустынные зоны. Понятное дело, что эти земли наиболее подвержены изменениям. Это у нас южные и западные регионы. Сегодня мы в этом направлении принимаем определенные меры. Принята государственная программа развития агропромышленного комплекса. Мы сегодня пытаемся исключить эти потери, которые приводят к ухудшению качества почвы», - добавил Ерлан Нысанбаев.

Кроме того, вице-министр экологии добавил, что в связи с имеющимися проблемами был принят закон о пастбищах.

«Пастбища - это чрезмерный выпуск скота, когда не соблюдаются нормы поголовье скота на 1 га, тогда идет вытаптывание земли и т.д. В этой части мы приняли закон о пастбищах, где четко регламентируем поголовье с площадью в зависимости от климатических зон», - добавил он.

Опустынивание и деградация земель приводят к снижению плодородия и продуктивности почв и, соответственно, негативно влияют на состояние аграрного сектора. Деградация земли поражает структуру почвы и приводит к потере питательных веществ через такие процессы, как водная или ветровая эрозия, заболачивание и засоление, а также уплотнение почвы.

«Проблема опустынивания в регионе приняла критические масштабы после распада СССР и расформирования колхозов, когда природные ландшафты и традиционные залежные земли были преобразованы в сельскохозяйственные и промышленные угодья. По предварительным оценкам, деструктивным процессам подвержено 4-10% обрабатываемых, 27-68% пастбищных земель, 1-8% лесных угодий. Ежегодный ущерб от потери гумуса в странах Центральной Aзии c учетом упущенного дохода от эрозийных процессов составляет – 12,5 млрд долларов США. В общей сложности площадь деградированных земель в каждой стране Центральной Азии составляет от 40 до 100%», - отметил заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Виталий Времиш.

«Сегодня на мероприятии было сказано, что от 50 до 80% земель в Казахстане подвержены деградации и опустыниванию, что негативно сказывается не только на производстве продуктов питания, а также на нехватке воды для пользования в сельском хозяйстве. Мы собрались для того чтобы принять план действий по мобилизации ресурсов у себя. ПРООН со своей стороны окажет техническую поддержку по мобилизации ресурсов», - заявил старший технический советник ПРООН (UNDP) Элли Кодс.

Отметим, в Алматы проходит региональный форум, в ходе которого участники из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана обсуждают вопросы сохранения биоразнообразия, деградации земель и изменения климата.

Мероприятие организовано Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и проводится по инициативе Программы развития ООН (ПРООН) в сотрудничестве с Межправительственной научно-политической платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ), Коалицией добровольцев по опылителям, при партнерстве Федерального Министерства окружающей среды, охраны природы Германии.