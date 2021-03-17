+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.94 EUR 499.75
RUB 5.75 CNY 64.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О дефиците мест в алматинских школах и детсадах высказался Касым-Жомарт Токаев

17 Марта 2021 20:44
Поделиться:
О дефиците мест в алматинских школах и детсадах высказался Касым-Жомарт Токаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам дальнейшего развития Алматы дал акимату поручение разработать план поэтапного снижения дефицита мест в школах и детских садах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Президент предостерег правоохранителей от необоснованного вмешательства в деятельность инвесторов
За 10 лет количество иностранных туристов в Алматы увеличилось в три раза Президент РК: Главная задача - не допустить резкого роста безработицы Полный текст выступления Главы государства на совещании по вопросам дальнейшего развития города Алматы

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев большое внимание уделил социальной сфере. В частности, Глава государства отметил важность оказания поддержки людям с ограниченными возможностями и создания для них максимально благоприятной среды. Президент подчеркнул, что этот вопрос является одним из приоритетов в социальной сфере.

Глава государства указал на низкую эффективность работы властей города и ответственных структур в данном направлении. Акимату поручено разработать план мероприятий по обеспечению нуждающихся реабилитационным оборудованием, а также привести социальные и другие места в соответствие со стандартами.

Президент дал акимату поручение разработать план поэтапного снижения дефицита мест в школах и детских садах, напомнив о необходимости широкого использования возможностей государстенно-частного партнерства в реализации таких проектов.

«В прошлом году было возведено всего две новые школы. Рядом с пятью школами построены пристройки. Количество мест увеличилось всего на 4 тысячи. Кроме того, открыто всего 4 детских сада на 670 мест. Для города с двумя миллионами жителей этого недостаточно», – заявил Глава государства.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Алматы   #Образование  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив