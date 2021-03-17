О дефиците мест в алматинских школах и детсадах высказался Касым-Жомарт Токаев
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам дальнейшего развития Алматы дал акимату поручение разработать план поэтапного снижения дефицита мест в школах и детских садах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев большое внимание уделил социальной сфере. В частности, Глава государства отметил важность оказания поддержки людям с ограниченными возможностями и создания для них максимально благоприятной среды. Президент подчеркнул, что этот вопрос является одним из приоритетов в социальной сфере.
Глава государства указал на низкую эффективность работы властей города и ответственных структур в данном направлении. Акимату поручено разработать план мероприятий по обеспечению нуждающихся реабилитационным оборудованием, а также привести социальные и другие места в соответствие со стандартами.
Президент дал акимату поручение разработать план поэтапного снижения дефицита мест в школах и детских садах, напомнив о необходимости широкого использования возможностей государстенно-частного партнерства в реализации таких проектов.
«В прошлом году было возведено всего две новые школы. Рядом с пятью школами построены пристройки. Количество мест увеличилось всего на 4 тысячи. Кроме того, открыто всего 4 детских сада на 670 мест. Для города с двумя миллионами жителей этого недостаточно», – заявил Глава государства.
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