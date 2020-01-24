О чем говорилось на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане прошло расширенное заседание Правительства с участием Главы государства. О наиболее интересных моментах мероприятия расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

В первую очередь Президент РК заслушал доклады Премьер-Министра РК Аскара Мамина и членов Правительства по итогам прошлого года и планам на текущий 2020 год.

Непосредственно само заседание началось с доклада Премьер-Министра РК Аскара Мамина, который доложил о прошлогодних достижениях и планах Правительства на 2020 год.

В частности, глава Правительства сообщил о том, что в текущем году государство запланировало строительство 15 млн квадратных метров жилья.

«Более 150 тысяч семей получат новое жилье. В 2020 году начнется модернизация 11 очистных сооружений, в целом до 20204 года предусмотрена модернизация 53 очистных сооружений», - сообщил Премьер.

Еще одной волнующей темой для населения является трудоустройство. Согласно сообщению А. Мамина, в 2020 году будет создано 430 тысяч рабочих мест.

«В 2020 году во всех сферах экономики будет создано 430 тыс. новых рабочих мест, в том числе с высокой производительностью. Основными источниками станут сфера услуг, в первую очередь, это туризм, торговля и строительство, а также отрасли реального сектора, в том числе обрабатывающая промышленность и АПК», - отметил Премьер-Министр.

По словам главы Правительства, кардинальные изменения претерпит и социальная сфера в Казахстане. Так, на ближайшие годы запланировано строительство 19 крупных медицинских центров в регионах страны с привлечением частного капитала на общую сумму более 1,2 трлн тенге.

«В рамках развития инфраструктуры системы образования в 2020 году планируется ввести около 200 новых школ, из них 100 – частных, а также 44 студенческих общежития (12 тыс. койко-мест)», - добавил Премьер.

Кроме того, А. Мамин сообщил о том, что Казахстан планирует привлечь 137 млрд инвестиций в 2020 году путем развития цифровизации в стране.

По его словам, Правительством разрабатывается новая Концепция государственного управления, в рамках которой предусматривается реализация мер по формированию эффективного, прозрачного и подотчётного госаппарата: новые подходы к функциональному анализу для исключения дублирования и передачи госфункций в конкурентную среду, сокращение госаппарата на четверть, дебюрократизация.

В свою очередь, председатель Нацбанка Ерболат Досаев сообщил о планах по увеличению «нового золотого портфеля» организации на 1 млрд долларов.

«Мы увеличили долю инвестирования в акции, уменьшили долю инвестирования в облигации развитых стран и увеличили долю в развивающиеся страны. Благодаря этому по итогам 2019 года получен валютный доход в сумме 4,2 млрд долларов США, это примерно составляет 7,3% в валюте», - -сообщил он.

В свою очередь, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о сроках завершения процесса газификации города, планах по благоустройству столицы, работе по улучшению инфраструктуры города и подготовке к празднованию 175-летия Абая.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выслушав доклады членов Правительства, отметил положительный экономический рост за 2019 год.

«Экономический рост составил 4,5%. В основных отраслях экономики наблюдается динамика роста. Все эти показатели должны оказать положительные влияния на уровень жизни населения. Необходимо реализовать основные задачи, озвученные в моей предвыборной платформе. Это придаст мощный импульс стабильному развитию страны, повышению благосостояния народа», - подчеркнул Президент.

Глава государства сообщил об увеличении кредитования физлиц и о сокращении оного для юридических лиц страны.

«У нас кредиты физическим лицам увеличились на 1,4 трлн тенге и составляют 6,7 трлн тенге, полная возвратность которых под вопросом. А кредиты юрлицам снизились на 590 млрд тенге», - констатировал Президент.

При этом, К. Токаев еще раз обратил внимание на необходимость выдачи кредитов именно тем людям, которые впоследствии смогут их вернуть.

Также Президент поручил разработать Нацбанку и Агентству по регулированию финансового рынка подходы по оздоровлению банковской системы.

«В прошлом году более чем полумиллиону граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, была погашена задолженность. 1,2 миллиона наших граждан получили списание штрафов и пеней по потребительским кредитам», - объяснил поручение К. Токаев.

Глава государства позитивно отозвался о работе акима Нур-Султана Алтая Кульгинова.

«Что касается вас, как акима - я отмечаю активную работу с социальной точки зрения, встречи с жителями города. Особенно с той частью, которая является проблемной. Эта работа у вас получается, вы идете навстречу людям, объясняете нашу политику, объясняете возможности, которые у нас имеются с точки зрения удовлетворения тех потребностей, которые высказываются жителями столицы», - сказал Глава государства.

Вместе с тем Глава государства отметил и некоторые недостатки в работе акима. «В то же время очень остро стоит вопрос по обеспечению столицы и особенно окраин нашего города соответствующей социальной, жилищной, транспортной инфраструктурой. В целом, нужно постоянно заниматься благоустройством города. Вы должны нацелить районных акимов на эту активную работу. В том числе и одного из своих заместителей. Если соответствующего специалиста не хватает, возьмите, посоветуйтесь с Правительством, кого можно взять на эту работу», - добавил К. Токаев.

Особое внимание Глава государства обратил на необходимость развития соответствующего менталитета государственных служащих.

«Серьезный вопрос – менталитет и стиль работы госслужащих. Они должны быть ориентированы на результат, а не на бесконечную переписку и перекладывание ответственности», - отметил Президент.

При этом,Глава государства попросил госорганы активно обратить внимание на участников Президентского кадрового резерва.

Также К. Токаев призвал активнее развивать предпринимательство.

«Важно повысить эффективность мер государственной поддержки бизнеса. Сегодня мониторинг эффективности ведется без посубъектного анализа каждого получателя. Не видно результатов поддержки по отдельным предприятиям. Кроме того, господдержка порой касается сомнительных проектов: автозаправки, торговые дома. Конечно, это тоже бизнес, но государственные субсидии не должны тратиться на простую смену собственника», - подчеркнул Глава государства.

Говоря о работе министров и акимов, Президент объективно подошел к оценке их работы и не обошел вниманием тот факт, что с ростом цен чиновники справиться не сумели.

«Я давал поручение работать с ценами. К сожалению, констатирую, что и соответствующие министры, и акимы эту работу провалили», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

«Я понимаю, есть и объективные трудности, связанные с состоянием нашей экономики и ростом цен на зарубежных рынках, в целом уязвимостью нашей экономики. Но работу надо выполнять качественно и главное – выполнять мое поручение. На 10% в среднем повысились цены на продукты, которые абсолютно необходимы нашим гражданам», - констатировал Глава государства.

Кроме того, Президент поручил провести инвентаризацию в социальной сфере и обдуманно подойти к механизму выплат АСП. К. Токаев также пообещал выделить большие средства на обеспечение жильем тех, кто сейчас стоит в очереди и решить их проблемы.

Глава государства отметил большую работу, проводимую в рамках празднования 175-летия Великого Абая. Вместе с тем, Президент поручил сократить финансирование празднеств.

«Не надо слишком много концертов организовывать, привлекать зарубежных артистов даже при помощи спонсорских средств. Мне кажется, нужно в деловом ключе провести все эти мероприятия», - отметил К. Токаев.

Не обошел Глава государства и вызвавшее большой резонанс введение законодательства касательно обязательной регистрации транспорта на иностранном учете.

«К примеру, в России и Кыргызстане наши граждане приобретают автомашины по доверенности, не являясь владельцами, они эксплуатируют их в Казахстане без постановки на учет. В Армении же наши граждане, нарушая законодательство Казахстана, оформляют технические паспорта. Большинство ввезенных в страну таких автомобилей не ставится на учет», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что таких транспортных средств десятки тысяч.

«Я даю поручение Генеральной прокуратуре - дать правовую оценку сложившейся ситуации. Для разрешения данной проблемы Правительству в месячный срок в разовом порядке следует обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание Президент уделил развитию агропромышленного сектора.

«Несмотря на то, что за последние пять лет в АПК направлено свыше 2,4 трлн тенге доля сельского хозяйства в ВВП страны не превышает 4,5%. Не удалось раскрыть экспортный потенциал. Сохраняются вопросы полноценной продовольственной обеспеченности населения. Половину продовольствия и продуктов, потребляемых в стране, мы импортируем», - сказал Глава государства.

К. Токаев подверг критике часто меняющиеся подходы в поддержке АПК. Глава государства отметил, что доля переработки в общей отрасли АПК составляет только треть, точнее 33%.

«Экспортируем сырье, завозим готовую продукцию. Министерство должно создавать все условия для переработки внутри страны. Переработка и экспорт должны стать выгодными», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что важным вопросом является привлечение инвестиций и новейших агротехнологий.

«В части финансировании АПК Правительству, Агентству по финансовому рынку и Национальному банку следует принять меры по развитию эффективного института фондирования на базе существующих микрофинансовых организаций, расширить их мандат. У нас есть пятилетняя программа АПК, в ней прописаны цели, задачи, конкретные производственные и экономические показатели отрасли», - добавил Президент.

Глава государства объявил мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта, мебели, а также проведение различных форумов. Мероприятия в нашей стране должны приносить ярко выраженную практическую и идеологическую пользу», - отметил К. Токаев.

Другим конструктивным решением Президента стало поручение о создании Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Администрации Президента.

«Помимо сотрудников Администрации Президента, в него войдут представители научного и экспертного сообщества. Может, по мере развития этого института он будет преобразован в Агентство по реформам при Президенте. Пока же давайте создадим Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ без каких-либо бюджетных затрат», - отметил Глава государства.

Одним из наиболее негативных событий прошлого года стало падение пассажирского самолета авиакомпании Bek Air. В результате трагедии 12 человек погибли, еще десятки людей получили ранения в катастрофе. Президент страны объявил о необходимости оказания помощи пострадавшим при крушении самолета.

«Люди, которые пострадали, должны получить помощь от Правительства и местных исполнительных органов. Я обращаю на это внимание акимов», - сказал Глава государства

Вопрос возможности использования пенсионных накоплений очень волнует казахстанцев. Президент высказался и по этому поводу.

«Наша цель - не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости. Нужно создать стимул для выведения зарплат из тени, чтобы люди начали требовать от работодателей уплатить пенсионные взносы», - сказал К. Токаев.

По его словам, Правительство и Национальный банк начинают реализацию реформы касательно пенсионных отчислений.

«Постепенно будет расширяться круг граждан, которым можно предоставить такую возможность. Предстоит также ускорить модернизацию и пенсионной системы. Вокруг нее много дискуссий, но в середине года нужно определиться с нашими подходами и решениями», - отметил Глава государства.

Еще одним наболевшим вопросом была проблема обеспечения безопасности детей. К. Токаев поручил обеспечить видеонаблюдением все детсады и школы.

«В целях пресечения насилия в отношении детей поручаю акимам регионов довести оснащенность системы видеонаблюдения элементарными удобствами в дошкольных организациях и школах до 100% уже в этом году». – поручил Президент.

Президент также высказался касательно внедренного в этом году обязательного социального медицинского страхования.

«В ходе реализации системы ОСМС ни один человек не должен быть лишен возможности получать медицинскую помощь из-за каких-либо недоработок государственных органов. Я сейчас это предупреждаю. Все спорные моменты при определении статуса и страхового покрытия должны решаться в пользу пациента», - подчеркнул Глава государства.

В завершение своего выступления К. Токаев объяснил, почему он в ходе расширенного заседания Правительства не объявил выговоры членам Правительства и акимам за те или иные недочеты в их работе.

«Сегодня, как видите, я не объявляю выговоры за неисполнение на должном уровне моих поручений. Однако недостатков хватает. Например, как я уже озвучивал, за рост цен на самые необходимые товары народного потребления можно было бы принять строгие меры. В целом объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов. Это мой принцип», - обратился Глава государства в ходе расширенного заседания Правительства.

«Поэтому членам Правительства и акимам даю время исправить недостатки. Поручения, данные сегодня в ходе заседания, необходимо исполнить с большой ответственностью. Весной мы вернемся к этому вопросу. Тогда мы примем конкретные меры по освобождению от должностей лиц, которые по разным причинам не смогли на должном уровне осуществить возложенные на них задачи», - заключил Президент.



