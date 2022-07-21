21 Июля 2022 14:27

О чем говорил Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами стран ЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на IV консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства заверил, что Казахстан остается верен стратегическому курсу на укрепление регионального сотрудничества и повышение роли Центральной Азии на мировой арене. Также К. Токаев объявил о намерении стран принять Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

Касым-Жомарт Токаева озвучил несколько предложений для развития региона и сотрудничества стран в разных сферах.

1. Безопасность региона

Для совместной выработки решений по предупреждению угроз безопасности предлагается запустить механизм регулярных консультаций секретарей Советов Безопасности. В связи с этим Президент РК считает необходимым поручить министрам иностранных дел на регулярной основе, минимум раз в полгода, проводить совещания для выработки согласованных подходов к ключевым вопросам региональной и международной проблематики.

Казахстан предлагает принять концепцию взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов. В работе Консультативных встреч лидеров Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашенных гостей высокие представители и других сопредельных государств, например, России и Китая.

«Рано или поздно период геополитической конфронтации закончится, а возведенные мосты останутся. Они станут бесценным наследием для будущих поколений наших братских народов», - поделился мнением К. Токаев.

2. Разрешение спорных вопросов на межгосударственных границах

Для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ Президент выступил с инициативой создания площадки с привлечением к работе опытных юристов, картографов, пограничников и других специалистов. Координацию может взять на себя Совет министров иностранных дел.

«Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий. Мы по своему собственному опыту знаем, что процесс юридического оформления границ весьма сложен и тернист. Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует», - уверен Касым-Жомарт Токаев.

3. Экономическая кооперация

По мнению Главы государства, Центрально-Азиатская экономическая кооперация вполне может стать если не главным, то, по крайней мере, одним из ключевых источников роста национальных экономик. Поэтому было полезно принять действенные меры для запуска сети приграничных торгово-экономических хабов, которые будут служить опорными точками Единой товаропроводящей системы стран Центральной Азии с перспективой ее дальнейшего расширения.

В ходе выступления К. Токаев отметил важность развития электронной коммерции и предложил организовать совместное продвижение продукции на онлайн-выставках.

Президент Казахстана пригласил страны Центральной Азии к сотрудничеству для стимулирования прямых и портфельных инвестиций на площадке Международного финансового центра «Астана».

«Угроза надвигающейся глобальной рецессии, во многом спровоцированной санкционными войнами и растущим протекционизмом, выводит на первый план вопрос форсированного развития регионального экономического сотрудничества. В условиях рушащихся производственных и торговых цепочек поставок повсеместно и все более отчетливо проявляется тенденция к регионализации»,- считает Глава государства.

4. Трансконтинентальная торговля

Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул –Пешавар». В частности страна может обеспечить бесперебойную поставку материалов верхнего строения железнодорожных путей и предоставить подвижной состав. Касым-Жомарт Токаев призвал партнеров активнее использовать железную дорогу «Казахстан – Туркменистан – Иран», кратчайший маршрут между Восточной Азией и странами Персидского залива.

Также Казахстан поддерживает строительство новой автомобильной дороги «Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана».

«Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии на стыке России, Китая, Южной Азии, Ближнего Востока и Южного Кавказа. В новых геополитических реалиях роль нашего региона в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает», - подчеркнул Президент Казахстана.

5. Изменение климата региона

Для координации совместных действий по охране окружающей среды и проведения согласованной политики по изменению климата в регионе предлагается создать проектный офис стран Центральной Азии.

«Спецдоклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата о 1,5 градусах прогнозирует рост температуры в Центральной Азии к концу столетия до 6 градусов по Цельсию. Это в два раза выше прогнозируемого роста глобальной температуры. Сегодня в Казахстане имеются 2724 ледника. Самый большой – Туюксу – за последние 38 лет уменьшился на 1 км. Он ежегодно теряет примерно 1 млн тонн своего объема, составляющего 58 млн тонн. Это приведет к уменьшению объема водных ресурсов более чем на 20% к 2040 году», - пояснил К. Токаев.

Вместе с тем Казахстан призвал усилить взаимодействие стран в рамках Международного фонда спасения Арала.

6. Культурно-гуманитарные связи

Несколько предложений Президент Казахстана озвучил в сфере науки, культуры и образования. Казахстан готов открывать филиалы ведущих вузов в странах Центральной Азии.

Также в регионе может появится объединенная онлайн-платформа для обмена архивными и исследовательскими данными и общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт. В целях позиционирования региона как единого культурного пространства, как считает К. Токаев, стоит начать практику ежегодного избрания культурной столицы Центральной Азии.

Фото: t.me/bort_01



