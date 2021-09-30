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    14:37, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Нужны безотлагательные меры по сохранению каспийского тюленя - Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность создания государственных резерватов в Северном Каспии для обитания каспийского тюленя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан и Россия обладают богатой и уникальной флорой и фауной. Вместе с тем, остро стоит вопрос снижения популяции каспийского тюленя, который внесен в Красную книгу обеих стран. Нужны безотлагательные меры по сохранению этого уникального животного, защите их территории обитания и размножения», - сказал Президент Казахстана во время форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

    В этой связи Президент Касым-Жомарт Токаев предлагается рассмотреть возможность создания государственных резерватов в Северном Каспии.


    Теги:
    Президент Каспийское море Президент Казахстана Сотрудничество Экология Россия
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