Нужно уделить первостепенное внимание строительству в Нур-Султане – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поскольку столица должна быть абсолютно привлекательным городом и с точки зрения своей сути и с точки зрения восприятия теми людьми, которые приезжают в нашу столицу. Об этом на расширенном заседании Правительства, которое проходит в режиме видеоконференцсвязи, сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общее видение развития столицы, думаю, правильное. Действительно нужно уделить первостепенное внимание строительству, будь то жилищное строительство, строительство школ, строительство инфраструктуры для граждан. Поскольку столица должна быть абсолютно привлекательным городом и с точки зрения своей сути и с точки зрения восприятия теми людьми, которые приезжают в нашу столицу, будь это в первый раз, во второй раз, в третий раз», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента страны, инвестиции имеют очень большое значение.

«Поэтому правильно, что занимаетесь этим вопросом. Я поддерживаю работу Правительства, акиматов в том, что касается строительства инженерной инфраструктуры. Здесь она была подзапущена по целому ряду причин. Мы строили то, что наверху. И совершенно не уходили вниз. А без инженерной коммунальной инфраструктуры, конечно же, город захлебнется рано или поздно. И это будет большая проблема», - подчеркнул Глава государства Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.