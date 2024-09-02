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    15:41, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Нужно повысить престиж рабочих профессий – Едил Жанбыршин

    завод
    Фото: Министерство промышленности и строительства РК

    Нужно рассмотреть вопрос о предоставлении льготных кредитов в сельскохозяйственной отрасли. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Нужно рассмотреть вопрос о предоставлении банками льготных кредитов на сельскохозяйственное направление. Например, уже давно депутаты говорят о необходимости создания Агробанка. Я тоже поддерживаю эту идею, – сказал Е.Жанбыршин.

    Кроме того, депутат остановился на вопросе повышения престижа рабочих профессий, затронутом в Послании Главы государства народу Казахстана. 

    - Считаю очень правильным повышать престиж рабочих профессий. Если необходимо, можно внести изменения в соответствующие законы. Возможно внесение изменений в Закон «О государственных наградах». Вообще, если престиж простого рабочего не повысится, тогда будет трудно развивать и производство, и сельское хозяйство. Думаю, что предложения, внесенные Президентом, важны, – сказал мажилисмен. 

    Отметим, в новом Послании народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий. 

    - Объявляю 2025 год Годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Год рабочих профессий будет также содействовать продвижению в нашем обществе идеи трудолюбия и профессионализма, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Также Президент говорил о необходимости принятия нового Закона «О банках».

     

    Теги:
    Сельское хозяйство Льготы Банки Депутаты Послание Президента РК-2024
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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