Нужно повысить престиж рабочих профессий – Едил Жанбыршин

Нужно рассмотреть вопрос о предоставлении льготных кредитов в сельскохозяйственной отрасли. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Нужно рассмотреть вопрос о предоставлении банками льготных кредитов на сельскохозяйственное направление. Например, уже давно депутаты говорят о необходимости создания Агробанка. Я тоже поддерживаю эту идею, – сказал Е.Жанбыршин.

Кроме того, депутат остановился на вопросе повышения престижа рабочих профессий, затронутом в Послании Главы государства народу Казахстана.

- Считаю очень правильным повышать престиж рабочих профессий. Если необходимо, можно внести изменения в соответствующие законы. Возможно внесение изменений в Закон «О государственных наградах». Вообще, если престиж простого рабочего не повысится, тогда будет трудно развивать и производство, и сельское хозяйство. Думаю, что предложения, внесенные Президентом, важны, – сказал мажилисмен.

Отметим, в новом Послании народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий.

- Объявляю 2025 год Годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Год рабочих профессий будет также содействовать продвижению в нашем обществе идеи трудолюбия и профессионализма, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент говорил о необходимости принятия нового Закона «О банках».