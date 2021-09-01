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Нужно подготовить не менее 100 тысяч высококлассных IТ-специалистов – Глава государства

1 Сентября 2021 11:59
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Нужно подготовить не менее 100 тысяч высококлассных IТ-специалистов – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил подготовить большое количество высококлассных IТ-специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В современном мире одним из главных условий конкурентоспособности является глубинная цифровизация. Для Казахстана крайне важны трансферты современных цифровых технологий, внедрение элементов индустрии 4.0. Мы должны активно работать с нашими стратегическими партнерами за рубежом. При этом важно взращивать и усиливать отечественный IТ-сектор», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании Палат Парламента.

По его словам, стране нужны молодые образованные мотивированные кадры.

«В рамках Национального проекта по цифровизации необходимо подготовить не менее 100 тысяч высококлассных IТ-специалистов. Экспорт услуг и товаров цифровой отрасли к 2025 году должен достичь, как минимум, 500 млн долларов. Эти и другие задачи потребуют полной цифровой перезагрузки государственного сектора. Здесь главной и давней проблемой является отсутствие интеграции информсистем госорганов. Данный вопрос требует кардинального решения и желательно в ближайшие сроки», - заключил Глава государства.



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#Президент Казахстана   #Цифровой Казахстан   #Послание Президента-2021  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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