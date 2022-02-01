Нужно пересмотреть всю систему госзакупок и закупок в квазигоссекторе - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На совещании по вопросам противодействия коррупцииПрезидент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о небходимости пересмотра системы госзакупок и закупок в квазигосударственном секторе, передает МИА «Казинформ».

«Нужно пересмотреть всю систему госзакупок и закупок в квазигосударственном секторе. Мы об этом говорим из совещания в совещание, и в Послании я уже говорил. Надо решать этот вопрос», - заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании.

По словам Главы государства, много лет коррупция и расточительство наблюдаются на всех этапах бюджетного процесса. Принимаемые меры ситуацию существенно не поменяли. В основном контролируются и соблюдаются формальные правила, громоздкость которых отпугивает добросовестных поставщиков.

Как отметил Президент, нужно, чтобы в госзакупках участвовали производители, имеющие репутацию, соответствующую технику, квалифицированных работников и своевременно уплачивающие налоги. Но в место реального искоренения коррупции происходит бюрократизация процесса. Много месяцев идут процедуры выбора поставщика, но все равно нет ни качества, ни добропорядочности. Разные схемы применяются, какие-то изменения имеют место, но на самом деле, по сути, ничего не происходит.

»Зачастую, несмотря на все имеющиеся нормативные фильтры, заведомо известно, кто выиграет тот или иной тендер. К примеру, за два года Казавтожол провел 99 конкурсов по закупкам услуг технического надзора. Половину из них выиграли четыре компании с явными признаками аффилированности. При этом в стране есть более двух тысяч аккредитованных организаций и шести тысяч аттестованных экспертов. Но при этом нужно исходить из того, что и компаниям, которые демпингуют, тоже нельзя давать дорогу к государственным закупкам. А то выставляют свои условия «на копейку», а потом выясняется, что на самом деле все обстоит иначе. Тут надо подходить очень внимательно, вдумчиво. Поэтому стоит ли удивляться тому, что в госзакупках редко участвуют серьезные компании международного уровня. А нам нужны серьезные компании с международной репутацией, это однозначно», - сказал Президент.

В целом, подчеркнул Глава государства, необходимо детально пересмотреть работу квазигосударственного сектора с точки зрения коррупционных рисков и расточительства.

«Ситуацию также усугубляет коррумпированность органов финансового контроля. Антикоррупционной службой выявлены факты, когда специалисты внутреннего госаудита сами организовывают жалобы. Затем по ним опять же сами проводят проверки, преследуя свои корыстные цели. За прошлый год только от одного ТОО подано 1600 таких жалоб, из которых 900 – удовлетворено. При этом другие, реальные, обращения игнорируются.

Поэтому Правительству совместно с агентствами по противодействию коррупции и финансовому мониторингу требуется кардинально изменить подходы к регулированию закупок государства и квазигосударственного сектора, включая систему государственного контроля в этой сфере», - подытожил К. Токаев.