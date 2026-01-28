Нужно отличать критику от унижения: депутат разъяснила новую норму по защите «доброго имени»

По ее словам, инициатива возникла в связи с тем, что обычные граждане в социальных сетях часто подвергаются не критике, а унижению.

— Почему все сразу восприняли, что это будет посягательство на критику чиновников? Совершенно нет. Здесь вообще речь идет о человеке. Нужно отличать критику от унижения. К примеру, можно критиковать чиновников, можно говорить им неприятные вещи — это не будет считаться унижением их достоинства. Но есть обычные люди, которые каждый день пользуются социальными сетями, и они там испытывают часто не просто критику, их бывает унижают. Поэтому честь человека — это базовая ценность. Это не только в нашей стране, она признана всем остальным миром. Поэтому следует всё-таки эту честь укрепить, — отметила С. Имашева.

Депутат также добавила, что если поступят новые предложения, поправка может быть исключена или изменена.

— Но в целом, здесь речь не идет о каком-то дополнительном ограничении свободы слова. И вы, журналисты, прекрасно знаете, что чью-то честь и достоинство вы унижать не можете. А в соцсетях люди обычные — они пишут и дают такие оценки, — сказала она.

В свою очередь, президент международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова считает, что Конституционная реформа закрепит гарантию открытой публичной дискуссии и прямой запрет на цензуру.