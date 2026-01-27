Свобода слова будет гарантирована новой редакцией Конституции — Карлыгаш Джаманкулова

Как отметила эксперт, сегодня в обществе заметно внимание к теме свободы слова.

— Для меня, как руководителя организации, которая ставит ее защиту во главу угла, это радует. Но вместе с тем меня тревожит качество дискуссии: слишком часто она строится на домыслах, а не на фактах. Хочу подчеркнуть: финализированного текста проекта Конституции пока нет. Мы обсуждали различные версии, внесли свои замечания по формулировкам, чтобы исключить двусмысленность и обеспечить юридическую точность. На данном этапе могу пояснить главное: в новой редакции Конституции свобода слова будет гарантирована, а также будет четко закреплен запрет на цензуру, — отметила Карлыгаш Джаманкулова.

Эти нормы имеют принципиальное значение для общества, поскольку именно они формируют основу доверия между гражданскими институтами и государством, задают стандарты открытого диалога и укрепляют демократическое развитие страны.