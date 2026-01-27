Свобода слова будет гарантирована новой редакцией Конституции — Карлыгаш Джаманкулова
Президент международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова считает, что Конституционная реформа закрепит гарантию открытой публичной дискуссии и прямой запрет на цензуру, передает корреспондент Kazinform.
Как отметила эксперт, сегодня в обществе заметно внимание к теме свободы слова.
— Для меня, как руководителя организации, которая ставит ее защиту во главу угла, это радует. Но вместе с тем меня тревожит качество дискуссии: слишком часто она строится на домыслах, а не на фактах. Хочу подчеркнуть: финализированного текста проекта Конституции пока нет. Мы обсуждали различные версии, внесли свои замечания по формулировкам, чтобы исключить двусмысленность и обеспечить юридическую точность. На данном этапе могу пояснить главное: в новой редакции Конституции свобода слова будет гарантирована, а также будет четко закреплен запрет на цензуру, — отметила Карлыгаш Джаманкулова.
Эти нормы имеют принципиальное значение для общества, поскольку именно они формируют основу доверия между гражданскими институтами и государством, задают стандарты открытого диалога и укрепляют демократическое развитие страны.
— Я понимаю, что часть обеспокоенности связана со статьей 12 действующей Конституции, где говорится об ограничении прав и свобод там, где начинаются права и свободы другого человека. Но важно отметить: такие ограничения существуют и сейчас, они соответствуют нашим добровольно взятым международным обязательствам, включая положения Всеобщей декларации прав человека. Ни одна из свобод не будет ограничена иначе как ради признания и уважения прав других людей, а также для удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе, - прокомментировала Карлыгаш Джаманкулова.