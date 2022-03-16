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    12:10, 16 Март 2022 | GMT +6

    НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ АГРАРИЕВ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ – ПРЕЗИДЕНТ РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с событиями в Украине Казахстану в первую очередь необходимо качественно провести посевную кампанию и обеспечить всем необходимым аграриев. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «События в Украине привели к резкому скачку цен на продовольствие. Вполне вероятно, что они в скором времени могут побить все абсолютные рекорды. На этом фоне на первый план выходит качественное проведение посевной кампании. Однако, многие фермеры, насколько мне известно, еще не готовы к севу. Правительству и акиматам требуется взять эту работу под особый контроль. Нужно обеспечить аграриев необходимым объемом ГСМ по приемлемым ценам. Следует перепроверить готовность сельскохозяйственной техники, запасы семян и удобрений. Нельзя забывать, что низкий уровень осадков в ряде регионов может негативно повлиять на урожайность и привести к нехватке кормов», - сказал Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана.

    И в целом, как отметил Касым-Жомарт Токаев, нужно совместно с фермерским сообществом пересмотреть подходы к государственной поддержке агропромышленного комплекса. Для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия надо проработать вопрос закупа сельхозпродукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным ценам.


    Теги:
    Сельское хозяйство Президент Послание Президента РК-2022
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