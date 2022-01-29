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Нужно ли переименовать Алматы, ответил Касым-Жомарт Токаев

29 Января 2022 20:54
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Нужно ли переименовать Алматы, ответил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нужно ли переименовать Алматы на Алма-Ата, прокомментировал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По названию… Зачем мы будем переделывать все документы? Алматы больше подходит для людей казахоязычных. Алма-Ата больше для русскоязычных. Поэтому давайте договоримся, что официально название Алматы останется, а сам город будет называть так, как удобно будет жителям и тем, кто тепло относится к городу. В конце концов китайцы называют свою столицу Beijing, а мы называем Пекином», - считает Глава государства, отвечая на вопрос во время интервью телеканалу «Хабар».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее прокомментировал петиции с требованием отставки акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.




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#Президент Казахстана   #Алматы   #Интервью Президента Токаева   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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