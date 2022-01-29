Нужно ли переименовать Алматы, ответил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нужно ли переименовать Алматы на Алма-Ата, прокомментировал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По названию… Зачем мы будем переделывать все документы? Алматы больше подходит для людей казахоязычных. Алма-Ата больше для русскоязычных. Поэтому давайте договоримся, что официально название Алматы останется, а сам город будет называть так, как удобно будет жителям и тем, кто тепло относится к городу. В конце концов китайцы называют свою столицу Beijing, а мы называем Пекином», - считает Глава государства, отвечая на вопрос во время интервью телеканалу «Хабар».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее прокомментировал петиции с требованием отставки акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.







