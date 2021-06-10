Нужно ли ежегодно прививаться против коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Равиля Егембердиева в ходе интервью в РСК подробно рассказала, как формируется иммунитет к коронавирусу, почему происходит мутация вируса и нужно ли прививаться ежегодно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Расскажите, пожалуйста, почему происходит мутация вируса и появляются новые штаммы?

- Это как естественный отбор формировал эволюцию человека, всех живых организмов на нашей планете. Этот же процесс происходит в огромном мире вирусов. Вирусы не могут жить самостоятельно и для своей жизнедеятельности им необходим организм-хозяин. Поэтому они постоянно подвержены эволюционным влияниям. Иммунная система человека использует различные приемы для борьбы с патогеном, то есть, возбудителями.

Единственным способом, которым организм-хозяин защищает себя от вируса, является выработка антител. Антитела защищают клетки хозяина от проникновения вируса, образуя снаружи клетки мощный щит, который не пропускает белки конкретного вирусного штамма, а патогену или возбудителю, в свою очередь, тоже нужно принять какие-то ответные приемы, чтобы избежать губительного влияния иммунной системы. Это происходит путем создания многочисленных копии или мутации. Вот эти мутированные вирусы проникают в различные клетки макроорганизма. Это является сильной стороной этого штамма вируса, а те свойства и характеристики, которые были ранее у него, и в результате которых они погибали под влиянием иммунной системы, они теряются. Мутировавший вирус получает преимущество, так как у хозяина отсутствуют антитела. То есть, нет иммунитета, поэтому вирус постоянно меняет свое свойство и происходит мутация. Мы видим, как фиксируются новые штаммы вируса. Такая система представляет собой невиданную силу и таит в себе угрозу образования заболевания, то есть, возникают новые заболевания, с которыми медицина не успевает справляться. Такая эволюция происходит постоянно в мире вирусов.

- Появится ли у нас когда-нибудь иммунитет от коронавирусной инфекции. Как он формируется?

- У пациента, перенесшего коронавирусную инфекцию, антитела сохраняются от 2 до 6 месяцев, есть данные, что могут сохраняться до 8 месяцев. Принцип возникновения иммунитета к коронавирусу присущ и другим вирусам. Иммунная система борется за постоянство генетического состава организма. То есть, любые чужеродные гены наш иммунитет атакует и старается истребить. У человека различают разные виды иммунитета, есть врожденный и приобретенный иммунитет. Врожденный иммунитет реагирует сразу на проникновение микробов и не формирует память к ним, а приобретенный развивается как реакция на каждый вирус, на каждую инфекцию и на каждый возбудитель болезни. Этому иммунитету требуется время, чтобы он изучил инфекцию.

Первыми к чужеродному возбудителю стремятся наши специальные клетки - нейтрофилы и макрофаги. Они поглощают и переваривают возбудитель, затем выделяют на своей поверхности частицу чужеродных ДНК, и таким образом макрофаги знакомят другие клетки организма со строением уничтоженных бактерий или вирусов. Клетки подбирают особые белки, то есть, антитела, которые нужны для нейтрализации поступившего антигена, это как подбор ключей к незнакомой замочной скважине, процесс может занимать несколько недель. После того, как клетки подобрали нужные антитела, они начинают их активно выделять, антитела разносятся по всему организму и убивают вирус, где бы он ни находился. Часть наших клеток превращается в клетки памяти. Они ничего не синтезируют, а просто несут информацию о той инфекции, которую сейчас победили. Такие клетки могут сохраняться в лимфоузлах десятилетиями. Если в организм проникают точно такая же инфекция, клетки памяти сообщают иммунитету, какие именно антитела нужны для борьбы с данной бактерией или вирусом, чтобы не требовалось снова подбирать все с нуля. Это и есть формирование иммунитета.

- По такому же принципу работают и вакцины?

- Да. В организм вводят специально ослабленный вирус, который не может вызвать болезнь. Но его достаточно, чтобы иммунитет его изучил и запомнил. Поэтому вакцинированный человек с меньшей вероятностью заразится или переболеет очень легко, его иммунитет сразу атакует «чужаков». После некоторых болезней или вакцинирования против, например, кори, иммунитет остается пожизненно. Все это работает, если бактерии и вирусы не меняются, а при мутации изменяются их антигены и антитела к ним же не подходит, иммунитет снова не узнает возбудителя болезни.

К сожалению, коронавирус мутирует быстро, в этом заключается основная проблема. Против таких инфекций каждый год нужно разрабатывать новую вакцину, основанную на новом штамме вируса с учетом его изменений. Вы видите, что даже если у человека сформируется иммунитет или после перенесенного заболевания или после проведенной вакцинации, все равно этот иммунитет непродолжительный. В конце концов формируются новые штаммы. Поэтому нужно ежегодно прививаться новой вакциной.

- Спасибо за интервью!







Фото: news.kaznmu.kz