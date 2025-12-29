Нужно еще время — завершилась встреча Трампа с Зеленским

Открывая пресс-конференцию, Дональд Трамп заявил, что это была «замечательная встреча».

— Мы обсудили много вопросов. Я думаю, мы значительно приблизились к цели, возможно, даже очень близки, — сказал Трамп.

На вопрос о том, какой самый «сложный» вопрос еще предстоит решить, он ответил: «земля».

— Лучше заключить сделку сейчас, — сообщил он, добавляя, что Украина проявила «большую храбрость… и нанесла огромный ущерб», но «пора положить конец» конфликту.

Трамп назвал Донбасс «нерешенным» вопросом, отметив при этом, что стороны «значительно приблизились» к соглашению.

Он также заявил, что открыт для визита в Украину, однако предпочел бы сначала заключить сделку. Американский лидер добавил, что готов выступить в украинском парламенте, если Зеленский сочтет это полезным.

Отвечая на вопрос о контроле над Запорожской атомной электростанцией, являющейся одним из ключевых спорных пунктов мирных переговоров, Трамп сообщил, что Путин готов к сотрудничеству с Украиной.

— Президент Путин на самом деле работает с Украиной над тем, чтобы открыть станцию. Это большой шаг, ведь он не бомбит эту станцию, — заявил Трамп, по сообщению The New York Times.

На вопрос, будет ли Россия помогать в восстановлении Украины он ответил:

— Они будут помогать. Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха.

При этом Путин, по его словам, не согласился на прекращение огня, поскольку не хочет останавливать боевые действия, а затем возобновлять их снова.

— Я понимаю эту позицию, — добавил президент США.

На вопрос о возможности трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной Трамп ответил, что она может состояться «в нужное время».

— Путин хочет, чтобы это произошло. Он очень убедительно сказал мне об этом, и я ему верю», — добавил он.

В то же время Владимир Зеленский охарактеризовал переговоры как «великолепную встречу» с «великолепным обсуждением всех тем», подчеркнув, что стороны договорились о гарантиях безопасности Украины со стороны США.

— Гарантии безопасности — это ключевой этап на пути к достижению прочного мира, — заявил он.

Зеленский также добавил, что европейская и украинская команды продолжат работу над этим вопросом и встретятся «в ближайшие недели», чтобы «завершить все обсуждаемые вопросы». Президент США примет эти команды, по данным BBC, в Вашингтоне в январе 2026 года.

Президент США сообщил, что он и Зеленский провели переговоры с европейскими лидерами.

— Все они — выдающиеся лидеры, у нас состоялся замечательный разговор с ними, и они добились значительного прогресса в прекращении войны на Украине.

Трамп высоко оценил работу своих переговорщиков, которые пытались добиться мирного соглашения между Украиной и Россией, и вновь заявил, что договоренности достичь не удалось.

Зеленский, выступая с заявлением, сообщил, что мирный план готов «на 90 процентов». По его словам, США и европейские союзники практически единогласно поддержали идею предоставления Украине гарантий безопасности.

Президента Украины также спросили о возможности участия граждан, проживающих за пределами страны, в референдуме по утверждению соглашения, которое должно положить конец конфликту.

— У них есть на это право, — сказал Зеленский, добавляя, что для этого потребуется соответствующая инфраструктура.

Оба лидера заявили, что страны в целом согласны по большинству пунктов переговоров. Вместе с тем они подчеркнули, что вопрос завершения конфликта остается сложным и для достижения мира потребуется больше времени, чем один день или неделя.

Ранее сообщалось, что встреча президента Украины и главы Белого дома состоялась во Флориде в воскресенье для обсуждения плана по прекращению конфликта с Россией.