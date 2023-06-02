Нужно донести до бизнеса необходимость строить новые энергогенерирующие установки - Ляззат Рамазанова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель совета Ассоциации «Ecojer» Ляззат Рамазанова поделилась мнением о переходе на безуглеродные источники энергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Переход на зеленую экономику должен проводиться сбалансированно, без ущерба для населения. Если мы все-таки на 70% зависим от угля, у нас в любом случае дополнительно идет 50% газовой энергетики. Мы пока больше зависим от незеленых источников энергии. Здесь нужно придерживаться того, чтобы зеленая энергетика была справедливой», - сказала Ляззат Рамазанова корреспонденту МИА «Казинформ» в кулуарах III Международного конгресса «ECOJER Carbon Neutrality Pathways».

По ее словам, население не должно платить за поздний переход.

«Должен быть справедливый тариф. У бизнеса должно быть время для адаптации своих технологий и внедрения лучших технологий, соответствующих целям, прописанным в Концепции углеродной нейтральности к 2060 году. 2060 год далеко, но износ энергонесущих инженерных сетей уже зашкаливает за 80% и это наступило уже сегодня. Нужно проводить замену, утилизацию, консервацию угольных ТЭЦ. Возможно, нет потребности в их демонтаже, но нужно уже сейчас донести до бизнеса необходимость строить новые энергогенерирующие установки», - отметила спикер.

Она подчеркнула, что экологии наносит вред не только промышленность, но и простое население.

«К примеру, несанкционированные мусорные свалки до сих пор, к сожалению, актуальны. Личные подворные хозяйства собирают весь мусор с полей и сжигают. Это ничего хорошего экологии не дает, поскольку это также выбросы. Мы должны продвигать их экологическое просвещение и внедрение наилучших технологий не только на уровне больших предприятий, но и среди микро- и малого бизнеса», - добавила Ляззат Рамазанова.