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Нужно быть готовым дотировать все проекты по казахскому языку – Талгат Калиев

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Апреля 2023, 20:40
Нужно быть готовым дотировать все проекты по казахскому языку – Талгат Калиев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев поделился мнением касательно важности сферы развития государственного языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственный язык становится одним из ключевых маркеров гражданской идентификации, дискуссии вокруг него носят не этнический или культурный, а непосредственно гражданский характер. По этой самой причине претензии нередко звучат и в адрес русскоязычных казахов. Примечательно, что иногда они исходят от говорящих на казахском представителей других этнических групп», - написал Талгат Калиев в Facebook.

С этой точки зрения, отмечает эксперт, вполне закономерно, что казахский язык должен стать одним из консолидирующих факторов.

«Для этого мало прилагать усилия по организации обучения языку, но и важно обеспечивать его максимальное контентное наполнение. Своевременное дублирование мировых кинокартин, перевод классики мировой литературы и всех вновь издаваемых бестселлеров и многое другое. И тут точно не стоит гоняться за коммерциализацией, а быть готовыми дотировать все проекты данной сферы, до полного закрепления государственного языка в качестве абсолютного доминанта всех сфер жизни нашего общества», - считает Т. Калиев.

Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о важности изучения государственного языка всеми гражданами страны.

Глава государства назвал стратегическим вопрос овладения государственным языком всеми гражданами.


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