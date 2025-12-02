Нужны прозрачность и единые стандарты риск-менеджмента: эксперты о кредитах нацхолдинга

Речь идет о 8 трлн тенге, а это 4,4% ВВП, которые получит НУХ «Байтерек» для кредитования в 2026 году.

Увеличение финансирования экономики со стороны холдинга «Байтерек» может усилить инфляционное давление и частично нивелировать эффект предстоящей фискальной консолидации. Об этом ранее говорил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

— Действительно, у «Байтерека» есть все инструменты, которые предлагает и рыночная финансовая система, от гарантирования до кредитования. Насколько я знаю, полноценного регулирования, такого как в отношении других частных банков, там нет. Действительно, когда госфининституты планируют заниматься такой поддержкой предпринимательства, соревнуясь в какой-то степени с рыночными, важно, чтобы правила игры были более-менее похожи, — подчеркнул глава Нацбанка.

По мнению финансовых аналитиков, рост финансирования квазисектором грозит негативными последствиями, одно из которых — усиление инфляционного давления. Исполнительный директор QAMS — Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров Данияр Темирбаев объяснил, что на деле означает планируемое кредитование холдинга и кто за это будет в итоге расплачиваться.

Кроме того, по его словам, холдинг, являясь фактически финансовой организацией, не стимулирует, а напротив, подавляет конкуренцию на рынке.

— Национальный управляющий холдинг фактически является финансовой организацией, но которая не подпадает под финансовое регулирование. При этом НУХ конкурирует с банками. Ну как «конкурирует»? По факту — подавляет конкуренцию, подменяет ее государственным вмешательством, — считает Данияр Темирбаев.

По его словам, рассчитываться за кредиты холдинга в итоге придется налогоплательщикам.

Гульнар Абдикадырова, кандидат экономических наук, финансист, так же считает, что значительное финансирование квазисектора может стать фактором усиления инфляционного давления.