Нужны прозрачность и единые стандарты риск-менеджмента: эксперты о кредитах нацхолдинга
Экспертное сообщество активно обсуждает планируемый рост финансирования квазисектора, передает агентство Kazinform.
Речь идет о 8 трлн тенге, а это 4,4% ВВП, которые получит НУХ «Байтерек» для кредитования в 2026 году.
Увеличение финансирования экономики со стороны холдинга «Байтерек» может усилить инфляционное давление и частично нивелировать эффект предстоящей фискальной консолидации. Об этом ранее говорил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.
— Действительно, у «Байтерека» есть все инструменты, которые предлагает и рыночная финансовая система, от гарантирования до кредитования. Насколько я знаю, полноценного регулирования, такого как в отношении других частных банков, там нет. Действительно, когда госфининституты планируют заниматься такой поддержкой предпринимательства, соревнуясь в какой-то степени с рыночными, важно, чтобы правила игры были более-менее похожи, — подчеркнул глава Нацбанка.
По мнению финансовых аналитиков, рост финансирования квазисектором грозит негативными последствиями, одно из которых — усиление инфляционного давления. Исполнительный директор QAMS — Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров Данияр Темирбаев объяснил, что на деле означает планируемое кредитование холдинга и кто за это будет в итоге расплачиваться.
Кроме того, по его словам, холдинг, являясь фактически финансовой организацией, не стимулирует, а напротив, подавляет конкуренцию на рынке.
— Национальный управляющий холдинг фактически является финансовой организацией, но которая не подпадает под финансовое регулирование. При этом НУХ конкурирует с банками. Ну как «конкурирует»? По факту — подавляет конкуренцию, подменяет ее государственным вмешательством, — считает Данияр Темирбаев.
По его словам, рассчитываться за кредиты холдинга в итоге придется налогоплательщикам.
Гульнар Абдикадырова, кандидат экономических наук, финансист, так же считает, что значительное финансирование квазисектора может стать фактором усиления инфляционного давления.
— Безусловно, 8 триллионов тенге окажут дополнительное проинфляционное давление и могут нивелировать ожидаемый эффект бюджетной консолидации. Расширение инвестиций через увеличение спроса на импорт, на иностранную валюту и через рост инфляционных ожиданий создаст дополнительное проинфляционное давление уже в краткосрочной перспективе, в то время как эффект от кредитов «Байтерек» можно ожидать через 2-3 года и при условии, что деньги будут направлены на рост технологичности и производительности, а не только на создание дополнительных рабочих мест, — объяснила эксперт.