    10:56, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Нужны прозрачность и единые стандарты риск-менеджмента: эксперты о кредитах нацхолдинга

    Экспертное сообщество активно обсуждает планируемый рост финансирования квазисектора, передает агентство Kazinform.

    Национальный банк РК
    Фото: Национальный банк РК

    Речь идет о 8 трлн тенге, а это 4,4% ВВП, которые получит НУХ «Байтерек» для кредитования в 2026 году.

    Увеличение финансирования экономики со стороны холдинга «Байтерек» может усилить инфляционное давление и частично нивелировать эффект предстоящей фискальной консолидации. Об этом ранее говорил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

    — Действительно, у «Байтерека» есть все инструменты, которые предлагает и рыночная финансовая система, от гарантирования до кредитования. Насколько я знаю, полноценного регулирования, такого как в отношении других частных банков, там нет. Действительно, когда госфининституты планируют заниматься такой поддержкой предпринимательства, соревнуясь в какой-то степени с рыночными, важно, чтобы правила игры были более-менее похожи, — подчеркнул глава Нацбанка.

    По мнению финансовых аналитиков, рост финансирования квазисектором грозит негативными последствиями, одно из которых — усиление инфляционного давления. Исполнительный директор QAMS — Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров Данияр Темирбаев объяснил, что на деле означает планируемое кредитование холдинга и кто за это будет в итоге расплачиваться.

    Кроме того, по его словам, холдинг, являясь фактически финансовой организацией, не стимулирует, а напротив, подавляет конкуренцию на рынке.

    — Национальный управляющий холдинг фактически является финансовой организацией, но которая не подпадает под финансовое регулирование. При этом НУХ конкурирует с банками. Ну как «конкурирует»? По факту — подавляет конкуренцию, подменяет ее государственным вмешательством, — считает Данияр Темирбаев.

    По его словам, рассчитываться за кредиты холдинга в итоге придется налогоплательщикам.

    Гульнар Абдикадырова, кандидат экономических наук, финансист, так же считает, что значительное финансирование квазисектора может стать фактором усиления инфляционного давления.

    — Безусловно, 8 триллионов тенге окажут дополнительное проинфляционное давление и могут нивелировать ожидаемый эффект бюджетной консолидации. Расширение инвестиций через увеличение спроса на импорт, на иностранную валюту и через рост инфляционных ожиданий создаст дополнительное проинфляционное давление уже в краткосрочной перспективе, в то время как эффект от кредитов «Байтерек» можно ожидать через 2-3 года и при условии, что деньги будут направлены на рост технологичности и производительности, а не только на создание дополнительных рабочих мест, — объяснила эксперт.

     

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Квазигоссектор
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
