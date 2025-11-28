Льготные меры поддержки бизнеса от нацхолдинга могут пересмотреть в Казахстане

Глава Нацбанка согласился с тем, что между банками второго уровня и государственными фининститутами действительно сложились разные правила игры в сфере кредитования предпринимателей. Сейчас нацхолдинг предоставляет бизнесу льготные лизинг, страхование, субсидии и гарантии.

— Действительно, у «Байтерека» есть все инструменты, которые предлагает рыночная финансовая система, от гарантирования до кредитования. Насколько я знаю, полноценного регулирования, такого как в отношении других частных банков, там нет. Там есть отдельный закон по БРК, по Отбасы банку. И в целом, есть какие-то элементы регулирования АКК, и тех фининститутов, которые кредитуют АПК. Но они далеко не такие, как в отношении БВУ (банкам второго уровня — прим. ред.), — сказал он.

Сулейменов отметил, что вопрос должны обсудить сначала с АРРФР и с Правительством.

— Понятно, что Правительство само должно регулировать, чтобы чересчур много долга не набрал тот же БРК, ФРП или «Байтерек» в целом. Либо, чтобы не вложился в какие-то кредиты, чтобы половину своего лимита в один проект не отдал. Я думаю, что этим сам холдинг и Правительство занимаются, но нужны ли какие-то дополнительные элементы финансового регулирования — с ходу не отвечу, но вопрос неплохой, мы обсудим, потом доложим, — ответил он.

Ранее в Правительстве рассмотрели проект трансформации холдинга «Байтерек».