Нужна большая прозрачность - Маулен Ашимбаев об утильсборе

Председатель Сената Маулен Ашимбаев поделился мнением касательно петиции по отмене утильсбора, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Насколько я знаю, петицию подписали 50 тысяч человек. Поэтому в соответствии с законами нашей страны она официально рассматривается уполномоченным госорганом. В этой ситуации Министерство промышленности и строительство, насколько я знаю, взяло в работу эту петицию. Создана рабочая группа, куда вошли и представители общественности и заинтересованных групп. Эта рабочая группа рассмотрит требования и предложения, изложенные в петиции. И далее Министерство выработает какую-то позицию, которую доведёт до общественности и до депутатов, - сказал Маулен Ашимбаев на брифинге в Сенате.



Он предложил подождать результаты работы рабочей группы.



- Но здесь ключевой, наверное, вывод в том, что мы должны поддерживать наших производителей сельхозпродукции, машиностроение. Но в то же время общественность задаёт вопросы, как используются эти средства. Очевидно одно - общественность говорит, что недостаточно информации, как используются эти средства, куда они направляются, как их используют те или иные компании. Здесь, видимо, есть вопросы. Нужна большая прозрачность, открытость и больше информации для общественности: как используется утильсбор. Отсюда, мне кажется, все вопросы возникают. И в дальнейшем в этом направлении, наверное, соответствующие структуры и организации, которые используют эти средства, должны обеспечить полную прозрачность, люди должны это видеть, тогда таких вопросов не будет, - добавил Спикер Сената.

Ранее сообщалось, что петиция касательно утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале «E-Petition.kz», собрала необходимое количество подписей для рассмотрения. В свою очередь министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев пояснил, как будет приниматься решение по петиции против утильсбора.