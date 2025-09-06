Нужен капремонт: управление образования прокомментировало состоянии школы в ЗКО

В видео сообщается, что в этом учебном заведении обучаются исключительно ученики начальных классов.

— После окончания четвёртого класса дети вынуждены продолжать обучение в районной школе-интернате, расположенной в 500 километрах от их родного села. Местные жители отмечают, что каждый год собственными силами красят, белят и убирают школьное здание. Пользователи социальных сетей, увидевшие видеозапись, оставляют комментарии: «Это школа какого века?», «Где аким и управление образования?», «Школа Кожи выглядела лучше», — такие отклики приводятся в сообщении.

@qaz365kz ❗️Бұл мектеп Батыс Қазақстан облысы, Бөкей орда ауданы, Жетібай ауылында орналасқан. Ақпаратқа сәйкес, Жамбыл Жабаев атындағы білім ошағында бастауыш сынып оқушылары ғана оқиды. Олар төртінші сыныптан кейін білімін ауылдан 500 шақырым жерде орналасқан аудандық мектеп-интернатта жалғастырады. Жергілікті тұрғындар бұл мектепті жыл сайын өздері сырлап, ақтап, тазалайтынын жазды. Білім ордасының видеосын көрген желі қолданушылары: «Мынау қай ғасырдағы мектеп?», «Әкім мен білім басқармасы қайда екен?», «Қожаның мектебі бұдан жақсы еді ғой», — деп пікір қалдырды. ♬ original sound — Qaz365.kz | Новости Казахстана

В управлении образования Западно-Казахстанской области сообщили, что в начальной школе Жамбыл, расположенной в селе Жетибай Бокейординского района, в 2025–2026 учебном году обучаются 15 учащихся. В том числе, в первый класс зачислены 4 ученика. Учебный процесс обеспечивают 6 педагогов. Здание школы было построено в 1984 году, находится в 85 км от районного центра и в 500 км от областного центра.

— Школа подключена к интернету через спутниковую систему Starlink, в двух учебных кабинетах установлены интерактивные проекторы. Кроме того, в здании функционируют 8 цифровых видеокамер. Все учащиеся обеспечены бесплатным горячим питанием. В текущем году в школе проведён плановый ремонт. В 2026 году запланирована укладка тротуарной плитки во дворе учебного заведения, а в 2028 году намечено проведение капитального ремонта, — сообщили в управлении образования.

