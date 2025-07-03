РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:34, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Нужен большой анализ — Минэкологии о предложении ввести «зеленый» налог

    Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев прокомментировал предложение депутатов ввести в Казахстане «зеленый» налог, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вторая жизнь отходов: куда уходит карагандинский мусор
    Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

    — Сейчас сказать, какой будет зеленый налог на ту или иную продукцию, очень тяжело. Нужен большой сравнительный макроэкономический анализ, потому что это затронет практически все сферы, — сказал Жомарт Алиев в кулуарах IX Евразийского бизнес-форума «GREEN ENERGY & WASTE RECYCLING FORUM».

    Депутаты ранее также предложили разработать отдельный законопроект об управлении отходами в Казахстане.

    — Такой вопрос стоит. У нас есть поручение Премьер-министра о разработке Концепции управления всеми видами отходов за исключение радиоактивных отходов. Сейчас эта Концепция находится у нас на стадии разработки в Министерстве экологии с участием всех заинтересованных лиц. Я имею в виду бизнес-сообщества, которые участвуют в этом процессе, в том числе и депутатского корпуса, — прокомментировал вице-министр.

    Проект Концепции планируется вынести на первое обсуждение в сентябре.

    — Если в проекте Концепции будет четко указано и отмечено, что необходим будет отдельный законопроект, связанный с отходами, то, я думаю, мы к этому придём. То есть это все решит Концепция, — добавил Алиев.

    Ранее сообщалось, что депутат предложила ввести новый «зеленый» налог в Казахстане.

    Теги:
    Переработка отходов Минэкологии и природных ресурсов Налоги
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают