Нужен большой анализ — Минэкологии о предложении ввести «зеленый» налог

— Сейчас сказать, какой будет зеленый налог на ту или иную продукцию, очень тяжело. Нужен большой сравнительный макроэкономический анализ, потому что это затронет практически все сферы, — сказал Жомарт Алиев в кулуарах IX Евразийского бизнес-форума «GREEN ENERGY & WASTE RECYCLING FORUM».

Депутаты ранее также предложили разработать отдельный законопроект об управлении отходами в Казахстане.

— Такой вопрос стоит. У нас есть поручение Премьер-министра о разработке Концепции управления всеми видами отходов за исключение радиоактивных отходов. Сейчас эта Концепция находится у нас на стадии разработки в Министерстве экологии с участием всех заинтересованных лиц. Я имею в виду бизнес-сообщества, которые участвуют в этом процессе, в том числе и депутатского корпуса, — прокомментировал вице-министр.

Проект Концепции планируется вынести на первое обсуждение в сентябре.

— Если в проекте Концепции будет четко указано и отмечено, что необходим будет отдельный законопроект, связанный с отходами, то, я думаю, мы к этому придём. То есть это все решит Концепция, — добавил Алиев.

Ранее сообщалось, что депутат предложила ввести новый «зеленый» налог в Казахстане.