РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:09, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Депутат предложила ввести новый «зеленый» налог в Казахстане

    Депутаты Мажилиса предлагают разработать отдельный законопроект об управлении отходами в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мусор
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    — ⁠К сожалению, на сегодня мы видим, что в существующем Экологическом кодексе есть ряд слабых проблем, требующих более глубокой проработки и принятия новых поправок…. Сейчас до сих пор не сделано научное исследование по вопросам раздельного сбора мусора, фрагментации ТБО. Об этом мы говорили на прошлой неделе на круглом столе в Мажилисе, и было вынесено решение, что в рамках рабочей группы будет полностью пересмотрен системный подход и ответственность за управление ТБО как уполномоченного органа, так и местных исполнительных органов, — отметила депутат Ажар Сагындыкова, выступая на IX Евразийском бизнес-форуме «GREEN ENERGY & WASTE RECYCLING FORUM» в Астане. 

    По ее словам, депутаты уже разработали ряд новых поправок, которые будут обсуждать на рабочих группах.

     
    — В частности, мы предлагаем что, наверное, пора разработать отдельный законопроект об управлении отходами, который систематизируют полномочия, ответственность, стандарты, требования к инфраструктуре и механизм государственного стимулирования. Пора задуматься о введении «зеленого» налога на неэкологичную упаковку и направление этих средств на развитие переработки, — сказала Ажар Сагындыкова

    Теги:
    Мусор Экология Налоги Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают