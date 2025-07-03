Депутат предложила ввести новый «зеленый» налог в Казахстане
Депутаты Мажилиса предлагают разработать отдельный законопроект об управлении отходами в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.
— К сожалению, на сегодня мы видим, что в существующем Экологическом кодексе есть ряд слабых проблем, требующих более глубокой проработки и принятия новых поправок…. Сейчас до сих пор не сделано научное исследование по вопросам раздельного сбора мусора, фрагментации ТБО. Об этом мы говорили на прошлой неделе на круглом столе в Мажилисе, и было вынесено решение, что в рамках рабочей группы будет полностью пересмотрен системный подход и ответственность за управление ТБО как уполномоченного органа, так и местных исполнительных органов, — отметила депутат Ажар Сагындыкова, выступая на IX Евразийском бизнес-форуме «GREEN ENERGY & WASTE RECYCLING FORUM» в Астане.
По ее словам, депутаты уже разработали ряд новых поправок, которые будут обсуждать на рабочих группах.
— В частности, мы предлагаем что, наверное, пора разработать отдельный законопроект об управлении отходами, который систематизируют полномочия, ответственность, стандарты, требования к инфраструктуре и механизм государственного стимулирования. Пора задуматься о введении «зеленого» налога на неэкологичную упаковку и направление этих средств на развитие переработки, — сказала Ажар Сагындыкова