Нурсултану Назарбаеву презентовали проект строительства Парка Первого Президента в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе визита в Туркестанскую область Нурсултану Назарбаеву презентовали проекты строительства Парка Первого Президента и парка аттракционов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еlbasy.kz.

Также Елбасы ознакомился с планами работ по созданию линейного парка и реконструкции городского Арбата.

Кроме того, Первый Президент Казахстана был проинформирован о проекте по созданию археологического парка «Городище Культобе».



















