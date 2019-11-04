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Нурсултану Назарбаеву презентовали проект строительства Парка Первого Президента в Туркестане
4 Ноября 2019 20:32
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе визита в Туркестанскую область Нурсултану Назарбаеву презентовали проекты строительства Парка Первого Президента и парка аттракционов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еlbasy.kz.
Новости по темеНурсултану Назарбаеву презентовали проект археологического парка в Туркестане Опубликовано первое селфи с Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Александром Лукашенко
Также Елбасы ознакомился с планами работ по созданию линейного парка и реконструкции городского Арбата.
Кроме того, Первый Президент Казахстана был проинформирован о проекте по созданию археологического парка «Городище Культобе».
Ключевые слова: Туркестанская область, Строительство, Первый Президент - Елбасы,
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