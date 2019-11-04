Нурсултану Назарбаеву презентовали проект археологического парка в Туркестане
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев находится с визитом в Туркестане. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Туркестан - золотая колыбель тюркского мира. В прошлом году город обрел новый статус. Елбасы всегда уделяет особое внимание развитию города Туркестана и области. Нурсултан Назарбаев сегодня и завтра планирует ознакомиться с ходом строительства в Туркестане», - написал Айдос Укибай на своей странице в Twitter .
Он также сообщил, что в ходе визита в Туркестан Елбасы ознакомился с планами строительства культурно-просветительских объектов города - различных парков и Арбата.
Кроме того, Нурсултану Назарбаеву был презентован проект по созданию археологического парка «Городище Культобе».
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