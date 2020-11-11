Нурсултан Назарбаев высказался об азербайджано-армянском конфликте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев поделился мнением об азербайджано-армянском конфликте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хорошо помню, как начинался азербайджано-армянский кризис в 1990 году в маленьком селе, когда подрались азербайджанец и армянин. И один другого убил, с этого началось, доброхоты нашлись, поднимались с этой стороны, с той. Нет чтобы наказать виновного и на этом закончить. Это вылилось в огромную войну», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

Елбасы напомнил, что конфликт продолжается в течение 30 лет.

«Сколько погибло людей, сколько пролилось крови... А сейчас, смотрите, какая кровопролитная война, потому что несправедливо. (...) Сколько семей потеряли родных, сколько детей остались без отцов. Сколько женщин остались без мужей и так далее. Это рана на всю жизнь, а стоило ли оно того?» - спросил Н. Назарбаев.

«Поэтому нам нужно внимательно относиться ко всем этим вещам, друзья. Дружба, согласие - как мантра, всю жизнь буду говорить. Это не пустые слова, за которыми стоят спокойствие, жизнь и развитие нашего общества», - заключил Елбасы.