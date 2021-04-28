РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:14, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев высказался о политике Касым-Жомарта Токаева

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК- Елбасы Нурсултан Назарбаев высказался о политике Касым-Жомарта Токаева в период пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня Казахстан вступает в новый ответственный период, он совпал с годом пандемии, усилением кризисных явлений в глобальной экономике, обострением геополитического соперничества ведущих мировых игроков. Эти и другие неблагоприятные обстоятельства не могут не оказывать свое негативное влияние на развитие и нашего государства. Глубоко убежден, что в этих условиях Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев продолжает проводить всесторонне просчитанную, выверенную политику, которую нам всем следует поддерживать. Она служит интересам всех казахстанцев и целям дальнейшего развития нашей нации», - сказал Нурсултан Назарбаев.

    Ранее сообщалось, что в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сессия проходит под лозунгом «30 лет единства, мира и согласия». В работе сессии в формате онлайн принимает участие более 550 человек. В их числе члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции и СМИ.


    Теги:
    Президент Ассамблея народа Казахстана Президент Казахстана Елбасы АНК Первый Президент - Елбасы Главная Политика
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!