НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК- Елбасы Нурсултан Назарбаев высказался о политике Касым-Жомарта Токаева в период пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Казахстан вступает в новый ответственный период, он совпал с годом пандемии, усилением кризисных явлений в глобальной экономике, обострением геополитического соперничества ведущих мировых игроков. Эти и другие неблагоприятные обстоятельства не могут не оказывать свое негативное влияние на развитие и нашего государства. Глубоко убежден, что в этих условиях Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев продолжает проводить всесторонне просчитанную, выверенную политику, которую нам всем следует поддерживать. Она служит интересам всех казахстанцев и целям дальнейшего развития нашей нации», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сессия проходит под лозунгом «30 лет единства, мира и согласия». В работе сессии в формате онлайн принимает участие более 550 человек. В их числе члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции и СМИ.