Нурсултан Назарбаев: Вся страна будет обеспечена сетью первоклассных автодорог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил Правительству собрать перечень вопросов, волнующих казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, Нурсултан Назарбаев отметил необходимость развития региональной городской инфраструктуры. Для этого в текущем году увеличено финансирование строительства и реконструкции дорог местного значения до 150 миллиардов тенге, сельского водоснабжения - до 100 миллиардов тенге.

«Пока ко мне домой дорога не пришла, я автобан до Борового не воспринимаю», - так рассуждает человек. Внутри области, между районами, дороги очень плохие. Необязательно строить там автобаны. Надо привести в нормальное состояние эти дороги. Для этого выделяются деньги, используйте. Акимам нужно сконцентрироваться на решении защиты этих средств, наиболее острых проблем в регионах. Правительству также системно подойти к этой задаче: создать перечень дополнительных инфраструктурных вопросов, волнующих людей, оценить проекты и источники их финансирования. Питьевая вода, ЖКХ, дороги - вот что волнует людей», - сказал Глава государства.

Президент отметил необходимость синхронизации строительства школ, детсадов, больниц с планами по развитию населенных пунктов, а также создания условий для привлечения в этот сектор частных инвесторов.

«Я говорю о том, что какие поселки развивать, бесперспективные, - не надо. В то же время надо постепенно переходить от модели «инфраструктура - людям», к модели «люди - инфраструктуре». Это будет стимулировать укрупнение населенных пунктов, повышать эффективность выделяемых средств. В этой связи нужно разработать систему региональных стандартов для различных населенных пунктов - от опорных сел до городов республиканского значения», - рассказал Нурсултан Назарбаев.

По данным Президента, в Казахстане с 2015 года построено и реконструировано 2400 километров автодорог. «Никогда в истории такого не было. Эта работа продолжается, и до 2020 года будет дополнительно построена и реконструировано еще 4 600 километров дорог. И вся страна будет покрыта сетью первоклассных автомобильных дорог, которые останутся нашим детям и внукам. Как раз это и сближает людей, создает единую страну при нашей огромной территории, дает возможность продвигаться бизнесу и продавать свои товары», - заключил Глава государства.