Нурсултан Назарбаев встретился с президентами России и Узбекистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в городе Сарыагаше Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе неформальной встречи главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.



Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан в рамках СНГ и других международных организаций. Стороны также обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной и международной повестки дня.





