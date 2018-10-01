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Нурсултан Назарбаев встретился с президентами России и Узбекистана

20 Октября 2018 19:22 610
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Нурсултан Назарбаев встретился с президентами России и Узбекистана

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в городе Сарыагаше Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе неформальной встречи главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан в рамках СНГ и других международных организаций. Стороны также обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной и международной повестки дня.

Нурсултан Назарбаев встретился с президентами России и Узбекистана
Нурсултан Назарбаев встретился с президентами России и Узбекистана

 

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Ключевые слова: Туркестанская область, Президент Казахстана,
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