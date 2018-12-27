Нурсултан Назарбаев рассказал о причинах недавних кадровых перестановок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с журналистами в Акорде Президент РК Нурсултан Назарбаев объяснил причины последних кадровых перестановок в министерствах. Пресс-служба Главы государства опубликовала видеозапись беседы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство иностранных дел считает, что оно - чисто политическая организация. Но мы не Китай, мы не Россия, мы не Америка. Какие у нас глобальные дела? Но, смотрите, как Посольство Америки продвигает интересы компаний. Как что-то случится, сразу бегут и нам говорят. А у нас этого нет. Наоборот, мы стали от каждого министерства назначать советника в посольство (...). И никто не знает, что они делают. Каждое министерство посылает туда. Поэтому, вопрос Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей - давно он стоял», - сказал Нурсултан Назарбаев.



По словам Президента, «вопросы, касающиеся инвестиций и экспорта должны контролировать работники МИД».



«Им удобно. Они знают языки, знают страну. Мы лучше все эти штаты отдадим им, которые там по 2-3-5 человек. Наверное, 100 человек болтаются, 200-500 человек - и не знаем, чем они занимаются там. Один орган будет это контролировать, поэтому мы изменили немножко профиль Министерства и потребовался человек, который знает эту экономику. Поэтому, Атамкулов - министр, он сам металлург по профессии, работал послом в Малайзии, работал консулом в Европе, - эту сторону знает, экономику знает, и мы его назначили в связи с этим, бывший министр переходит на другую работу. В связи с этим, Жумагалиев стал зампремьера - министром оборонной и аэрокосмической промышленности. Он занимался космосом, он вообще, в основе своей человек с военным образованием. Он, как вице-премьер будет заниматься оборонной промышленностью и космосом», - сказал Н.Назарбаев.



Ранее сообщалось, что руководитель Администрации Президента РК Асет Исекешев представил коллективу Министерства иностранных дел РК нового главу ведомства Бейбута Атамкулова. Также Аскар Жумагалиев был назначен вице-премьером и министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК.