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Нурсултан Назарбаев принял Президента – Председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина
13 Декабря 2021 15:59
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи А. Костин поздравил Елбасы с 30-летием независимости Казахстана, отметив заслуги и вклад Первого Президента в становление и развитие государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
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Нурсултан Назарбаев подчеркнул высокую динамику казахстанско-российских отношений и указал на важность углубления сотрудничества в инвестиционно-банковской сфере.
В ходе беседы А. Костин рассказал о работе банка в Казахстане и перспективах инвестиционной деятельности.
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