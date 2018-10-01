Нурсултан Назарбаев пригласил финские компании в аграрный сектор Казахстана

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев пригласил финские компании в аграрный сектор Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства в ходе встречи с капитанами финского бизнеса отметил, что в нашей стране особое внимание уделяется аграрному сектору.Реализуется госпрограмма развития агропромышленного комплекса, которая предусматривает государственную поддержку для производителей и переработчиков сельхозпродукции.

«Приоритетами развития данного сектора являются повышение производительности с внедрением новых технологий и переработка сельхозпродукции с её экспортом. Приглашаем финские компании активно реализовывать проекты в агропромышленном комплексе», - добавил Нурсултан Назарбаев.







Напомним, сегодня Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию.

Как сообщалось ранее, в рамках визита Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом Республики Финляндия Саули Нийнистё, а также будет участвовать в Форуме представителей деловых кругов.



В рамках визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и Финской Федерацией отраслевых технологий.



Нурсултан Назарбаев также встретился с руководителем компании «Nokia Corporation».