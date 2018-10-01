Нурсултан Назарбаев поприветствовал участников Съезда мировых религий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с приветственным словом к участникам шестого Съезда мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ваше высокопреосвященство! Ваше превосходительство! Дамы и господа! Искренне рад, приветствовать вас на гостеприимной казахстанской земле. Позвольте выразить глубокую признательность духовным лидерам, представителям международных организаций, политикам, экспертам, за поддержку нашей инициативы по созыву Съезда и личному участию в его работе», - обратился Глава государства к высоким гостям.



Он напомнил, что уже минуло 15 лет с того времени, как здесь был проведен исторический первый Съезд.



«Сегодня мы собираемся уже в шестой раз. Мне очень приятно увидеть наших старых друзей, участников наших прошлых заседаний. Рад приветствовать тех, кто впервые приехал в Астану», - отметил Президент.



Он также подчеркнул, что наша столица в этом году отметила свое 20-летие.



«Съезд лидеров мировых и традиционных религий можно назвать ее визитной карточкой, потому что мы строили этот город - нашу столицу Астану - как Евразийский город будущего, открытый всем культурам. Общеизвестный принцип: единством в разнообразии является подлинная философия нашей столицы. Астана стала известна всему мировому сообществу, как точка притяжения миротворческих процессов, объединяющих инициатив. Для нашей столицы характерен особый дух солидарности, взаимоуважения и толерантности», - добавил Глава государства.