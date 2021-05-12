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    18:15, 11 Май 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев ознакомился с планами развития ботанического сада в Туркестане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев ознакомился с планами развития ботанического сада «Яссы» города Туркестана, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Елбасы ознакомился с планами развития ботанического сада «Яссы» города Туркестана. Кроме того, Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о ходе реализации проекта по созданию археологического парка «Городище Культобе», - написал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.


    Общая площадь ботанического сада составляет 7,7 га, включая главный вход и партер, 2 аллеи с перголами, лабиринт, декоративный водоем, 2 коллекционария, фруктовый сад.

    На сегодня завершена работа по вертикальной планировке. Пробурено 6 скважин. Также на объекте установлено четыре резервуара.

    Уложено 15 тыс. м2 брусчатки и полностью завершена высадка зеленых насаждений, также завершены работы по автополиву и освещению.


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