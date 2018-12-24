-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:58 205
-
-
-
-
-
-
-
-
08:17 340
-
-
Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Индонезия Джоко Видодо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в Индонезии в результате цунами у берегов Зондского пролива.
«Разделяя невосполнимую горечь утраты, выражаю соболезнования родным погибших и всему дружественному народу Индонезии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.
Напомним, цунами в субботу вечером нанесло удар по прибрежным районам Зондского пролива в западной части Индонезии. На данный момент речь идет о 281 погибшем. Еще 1 016 человек получили ранения, 57 человек числятся пропавшими без вести, сообщает индонезийское ведомство по ликвидации последствий стихийных бедствий. Повреждены сотни домов.
- Кокшетауцы посмотрели фильм «Путь Лидера. Астана».
- Фильм «Путь лидера. Астана» показали в Туркестанской области
- В Атырау прошел показ фильма «Елбасы жолы»
- Как было тяжело строить страну - Президент вспомнил о первых годах Независимости
- Большинство кардинальных решений Президента Казахстана были своевременными - мнение
- Президент Швейцарии пожелал казахстанцам благополучия и процветания по случаю Дня Независимости
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана