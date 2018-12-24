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Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо

24 Декабря 2018 11:44 90
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Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Индонезия Джоко Видодо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в Индонезии в результате цунами у берегов Зондского пролива.

«Разделяя невосполнимую горечь утраты, выражаю соболезнования родным погибших и всему дружественному народу Индонезии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.

Напомним, цунами в субботу вечером нанесло удар по прибрежным районам Зондского пролива в западной части Индонезии. На данный момент речь идет о 281 погибшем. Еще 1 016 человек получили ранения, 57 человек числятся пропавшими без вести, сообщает индонезийское ведомство по ликвидации последствий стихийных бедствий. Повреждены сотни домов.

 

 

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Индонезия,
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