«Нурлы жол» раскроет Казахстан как лидера в транспортно-логистическом секторе – член АНК о Послании

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Второй этап «Нурлы жол» даст возможность раскрыть потенциал Казахстана в качестве лидера в транспортно-логистическом секторе. Об этом заявил председатель русского этнокультурного объединения «Былина» АНК Атырауской области Андрей Кораблев, комментируя Послание Президента Казахстана народу, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием. За прошедший год был проведен подробный анализ существующих проблем, тормозящих развитие страны и результатом этого анализа стали обозначенные новые цели, задачи и пути их решения. Затронуты практически все сферы деятельности, касающиеся каждого казахстанца. Тяжелый след оставила пандемия коронавирусной инфекции, которая обнажила множественные проблемы в здравоохранении, социальной и образовательной сферах, а также системе госуправления. Многие наши граждане стали жертвой этого коронавируса, но в то же время все мы с большим уважением восприняли заслуги простых медиков, которые первыми приняли удар пандемии на себя. Не случайно Президент выразил благодарность за борьбу с коронавирусом врачам, волонтерам, предпринимателям и всем гражданам, не оставшимся равнодушными в этой ситуации», - говорит А.Кораблев.

По его мнению, жизнь не стоит на месте и для решения острых, проблемных вопросов требуется оперативное вмешательство без проволочек.

«Поэтому Президент объявил о создании Агентства по стратегическому планированию и реформам и Агентства по защите и развитию конкуренции с прямым подчинением Президенту. Это показывает важность готовящихся изменений, а прямое подчинение первому лицу государства позволит действовать без проволочек. Для меня важным аспектом выступления также стали слова Президента о наведении порядка в образовании. Послание было озвучено в День учителя, и Президент не мог обойти эту тему. О необходимости закрытия вузов, печатающих дипломы, говорят уже давно, но проблема до сих пор не решалась и я надеюсь, что объявленные шаги в этом направлении кардинально изменят ситуацию в этой сфере», - поясняет спикер.

Он также подчеркнул, второй этап «Нурлы жол» даст возможность раскрыть потенциал нашей страны.

«Сегодня мы низко кланяемся нашим героическим врачам, завтра мы должны оказать такой же знак почета и уважения нашим дорогим учителям, в руках которых будущее нашей страны - наши дети. Повышение статуса учителя в обществе - одна из самых важных задач на сегодняшний день. Практически ни одна из волнующих тем не была оставлена без внимания. Нашу область всегда рассматривали, в основном только, как поставщика нефти, сугубо сырьевую. Однако длительный нефтяной суперцикл завершается. Возрождение или как сказал Президент - второй этап «Нурлы жол» даст возможность раскрыть потенциал нашей страны, как лидера в транспортно-логистическом секторе, так как ворота между Европой и Азией находятся именно у нас и надо умело воспользоваться этим выгодным преимуществом. Обширный спектр поставленных задач требует главного - консолидации общества, и я уверен, что поставленные задачи вполне нам по силам, просто каждый из нас должен почувствовать свою ответственность за жизнь своей семьи, за жизнь страны и всего общества в целом. Только вместе мы сможем изменить жизнь к лучшему», - подытожил Андрей Кораблев.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.