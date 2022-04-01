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«Нұрлы жер»: многоквартирный дом построили в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
1 Апреля 2022, 15:58
«Нұрлы жер»: многоквартирный дом построили в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В поселке Заречный близ Капшагая построен 20-квартирный жилой дом по программе «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным региональной службы коммуникаций Алматинской области, в новом доме общей площадью 1380,7 квадратных метров установлены электричество, горячая и холодная вода, системы отопления.

Кроме того, имеются автостоянка, детская площадка и мусорные контейнеры. Также планируется провести благоустройство территории и посадку деревьев и цветов вокруг нее.

В дальнейшем в городе Капшагае планируется построить три многоквартирных дома на 60 квартир. Общая стоимость проекта составляет 162,674 млн тенге.

Ожидается, что ключи от квартир будут вручены неполным семьям, детям-сиротам, работникам государственных учреждений, которые много лет стоят в очереди.

На сегодня в Капшагае на очереди стоят около 3000 человек.


Алматинская область   Строительство   Регионы Казахстана   Нурлы жер  
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