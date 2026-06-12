Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом реализации инвестпроектов в Акмолинской области

Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев в рамках рабочей поездки посетил Акмолинскую область, где с главой региона Маратом Ахметжановым ознакомился с реализацией крупных проектов, передает Kazinform.

Особое внимание было уделено модернизации энергетической инфраструктуры. В Степногорске делегация посетила ТЭЦ, где полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. На предприятии ведутся работы по снижению износа основного оборудования до 57%. Износ теплосетей также снижен до 59%.

— Для повышения надежности энергоснабжения предусмотрены капитальные и текущие ремонты котлоагрегатов, турбин, золопровода и дымовой трубы. Эти меры позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования, повысить надежность и безопасность эксплуатации, а также снизить риск возникновения аварийных ситуаций, — доложил генеральный директор ТОО «Степногорск Энергокомплекс» Максат Искаков.

Налибаев посетил ТОО «Степногорский горно-химический комбинат», где благодаря модернизации комплекса по переработке урана производственная мощность увеличена с 4 до 6 тыс. тонн продукции в год. На предприятии рассмотрены вопросы обеспечения бесперебойной работы, подготовки кадров и дальнейшего развития производства. Перспективы расширения производства обсудили и в АО «Степногорский подшипниковый завод».

В ходе поездки первый заместитель Премьер-министра также посетил ТОО «Тепличные Технологии Казахстана», которое ежегодно поставляет около 2,4 тыс. тонн овощей и зелени в Кокшетау, Астану и Петропавловск.

Фото: Правительство РК

Визит в Кокшетау начался с посещения завода Savory по производству комбикормов, оснащенного европейским оборудованием и автоматизированной системой управления. Продукция предприятия отправляется в регионы РК и Узбекистана.

Фото: Правительство РК

Нурлыбек Налибаев также ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала областного центра. Обсуждены меры по ускорению темпов строительства, включая организацию работ в двухсменном режиме.

Фото: Правительство РК

На площадке ТОО «КАИК» были представлены инвестиционные проекты в агропромышленном секторе. Особое внимание было уделено развитию индустриальной зоны регионального значения Kokshe Industry. Сегодня здесь реализуются три инвестиционных проекта с созданием более 300 рабочих мест. В перспективе предусмотрена реализация еще пяти крупных проектов на 2 тыс. рабочих мест. До 2030 года планируется открытие 47 новых производств.

Завершающим объектом рабочей поездки стала площадка строительства новой теплоэлектроцентрали в Кокшетау, реализуемого АО «Самрук-Энерго».

Фото: Правительство РК

— По поручению Главы государства в Кокшетау строится ТЭЦ мощностью 240 МВт и 820 Гкал/ч. В текущем году завершены работы по устройству фундаментов под основные объекты станции, продолжается строительство необходимой инфраструктуры. На объекте будут применяться современные технологии газоочистки, соответствующие требованиям экологического законодательства. В период строительства будет задействовано порядка 2,5 тыс. человек, после ввода станции в эксплуатацию — около 400 специалистов, — сообщил главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго» Ансар Айдаров.

Подводя итоги поездки, Нурлыбек Налибаев подчеркнул важность своевременной реализации всех проектов.

— Строительство ТЭЦ находится на особом контроле Главы государства. Жители областного центра уже много лет ждут реализации этого проекта. Кроме того, впервые в стране проводится масштабная реконструкция 124 железнодорожных вокзалов, в том числе 16 — в Акмолинской области. Необходимо обеспечить высокие темпы работ и завершить все проекты в установленные сроки, — отметил первый заместитель Премьер-министра.

Напомним, Олжас Бектенов провел заседание диалоговой платформы «Казахстан-Евросоюз».