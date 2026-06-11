Олжас Бектенов провел заседание диалоговой платформы «Казахстан-Евросоюз»

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел 19-е заседание диалоговой платформы «Казахстан — Европейский Союз» с участием руководителей дипломатических миссий европейских стран, представителей крупнейших зарубежных бизнес-ассоциаций и компаний, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Участники обсудили актуальные вопросы инвестиционного климата, гармонизации техстандартов и регуляторных подходов, таможенного администрирования, а также расширения сотрудничества в сфере геологоразведки и критически важных минеральных ресурсов.

Сотрудничество с ЕС в последние годы демонстрирует устойчивую динамику. По итогам 2025 года товарооборот Казахстана со странами Евросоюза составил 45,2 млрд долларов. За первые четыре месяца 2026 года объем взаимной торговли достиг 12,4 млрд долларов, при этом казахстанский экспорт составил 9,27 млрд долларов. Качественный рост демонстрирует несырьевой сектор, в частности, экспорт отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕС увеличился на 34,3%, составив 266,2 млн долларов.

Открывая заседание, Премьер-министр акцентировал внимание на масштабных политических и экономических преобразованиях, проводимых в стране под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева. Казахстан с принятием новой Конституции вступает в новый этап развития, нацеленный на качественный диверсифицированный рост экономики и повышение благосостояния населения. Одним из приоритетных направлений работы Правительства является дальнейшее улучшение инвестиционного климата.

Фото: Правительство РК

В соответствии с поручениями Главы государства реализуется проактивная инвестиционная политика и актуализирована Концепция до 2030 года. Внедряется специальный визовый режим Altyn Visa для привлечения инвесторов и высококвалифицированных специалистов, расширяется международное присутствие Kazakh Invest, создается единый центр сопровождения инвесторов Kazakhstan Investment House. Для усиления защиты бизнеса при Генеральной прокуратуре работает Комитет по защите прав инвесторов, «Байтерек» трансформирован в национальный инвестиционный холдинг.

Олжас Бектенов отметил, что Казахстан последовательно проводит инвестиционную политику, основанную на принципах открытости, предсказуемости и взаимной выгоды, а также сохраняет приверженность конструктивному диалогу с иностранными партнерами.

— Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев придает большое значение сотрудничеству с Европейским Союзом, и наше партнерство в настоящее время динамично развивается. Сегодня на долю Европейского Союза приходится более 30 процентов внешней торговли Казахстана. Совокупный объем европейских инвестиций в экономику нашей страны превысил 200 млрд долларов. Эти показатели наглядно демонстрируют высокий уровень взаимного экономического интереса между нашими странами. Казахстан остается надежным и предсказуемым партнером Европейского Союза в вопросах энергетической безопасности, промышленной кооперации и развития транспортной связанности, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Фото: Правительство РК

Отмечено, что активно развивается сотрудничество в сфере критически важных сырьевых материалов. Внимание уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. За пять месяцев текущего года объем транзитных перевозок по маршруту увеличился на 69%, а количество транспортных средств выросло на 38%. Казахстан рассматривает Средний коридор как одно из ключевых направлений взаимодействия с Европейским Союзом и заинтересован в дальнейшем продвижении инициативы Global Gateway. Казахстанская сторона также выступает за продвижение диалога по упрощению визового режима.

В ходе заседания с докладами и предложениями выступили Посол Европейского Союза в Республике Казахстан Алешка Симкич, временный поверенный в делах Германии Ульрих Кинне, заместитель председателя Европейской бизнес-ассоциации Казахстана (EUROBAK) Диас Асанов, генеральный директор Confindustria Центральной Азии и Кавказа Ливио Маццуокколо и управляющий директор компании Xcalibur Smart Mapping Саид Султанов.

Фото: Правительство РК

Посол Европейского Союза в Казахстане Алешка Симкич затронула темы защиты прав интеллектуальной собственности, применения норм по защите данных фармацевтических исследований, совершенствования таможенного администрирования, единообразного применения технических регламентов и дальнейшего повышения прозрачности регуляторной среды.

Временный поверенный в делах Германии Ульрих Кинне в своем выступлении поднял вопрос расширения и углубления экономических отношений посредством планомерной гармонизации технических стандартов. Отмечена важность дальнейшего сближения подходов в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации и оценки соответствия, что позволит укрепить торгово-экономические связи между Казахстаном и Европейским Союзом.

Фото: Правительство РК

Заместитель председателя Европейской бизнес-ассоциации Казахстана (ЕВРОБАК) Диас Асанов акцентировал внимание на важности предсказуемой нормативно-правовой среды и дальнейшего укрепления доверия иностранных инвесторов к регуляторной политике РК.

Генеральный директор Confindustria Центральной Азии и Кавказа Ливио Маццуокколо озвучил предложения итальянской стороны касательно вопросов налогового и таможенного администрирования, а также обеспечения предсказуемости регуляторной среды для инвесторов.

Фото: Правительство РК

Управляющий директор испанской компании Xcalibur Smart Mapping Саид Султанов представил проект в сфере критически важных сырьевых материалов по внедрению современной геонауки, модернизации геологической инфраструктуры и проведению высокоточных аэрогеофизических исследований.

Поднятые вопросы прокомментировали представители государственных органов Казахстана. Министр финансов Мади Такиев представил разъяснения в части таможенного администрирования и применения системы управления рисками. Отмечено, что в целях обеспечения прозрачности и единообразия таможенных процедур проводится масштабная цифровизация отрасли. Завершена модернизация девяти автомобильных пунктов пропуска на внешних границах страны, внедряются механизмы автоматизированного контроля и электронного декларирования.

Фото: Правительство РК

Вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов проинформировал о проводимой работе по совершенствованию системы технического регулирования и процедур оценки соответствия продукции. Отмечено, что по итогам консультаций с EUROBAK подготовлены предложения по упрощению процедур оформления актов идентификации продукции, расширению участия бизнеса в разработке технических регламентов и совершенствованию работы информационной системы e-КТРМ.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев дал подробные разъяснения по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности и эксклюзивности фармацевтических данных. Подчеркнуто, что Казахстан как полноправный член ВТО строго выполняет международные обязательства: национальное законодательство, включая Кодекс о здоровье народа, четко гарантирует шестилетний срок защиты конфиденциальной информации и данных доклинических и клинических испытаний лекарственных средств, не допуская их разглашения или коммерческого использования без согласия заявителя.

Фото: Правительство РК

Вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан представил позицию по вопросам промышленной кооперации, развития минерально-сырьевой базы и взаимодействия в сфере критически важных материалов.

По своим направлениям комментарии также предоставили министр здравоохранения Акмарал Альназарова, заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев и заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров.

Фото: Правительство РК

По итогам заседания Олжас Бектенов поручил руководителям министерств и национальных компаний провести двусторонние консультации с европейскими партнерами по каждому вопросу для принятия взаимовыгодных решений. Правительство Казахстана нацелено на поддержание максимально открытого, прозрачного и конструктивного диалога с европейским бизнес-сообществом и готово оказывать всестороннюю поддержку в реализации новых прорывных инвестиционных проектов.