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    11:55, 22 Май 2024 | GMT +6

    Нурлан Жакупов ушел с поста главы Qazaq Air

    Нурлан Жакупов
    Фото: Правительство РК

    Нурлан Жакупов уволился с должности временно исполняющего обязанности председателя правления авиакомпании Qazaq Air менее чем через 3 месяца после назначения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В пресс-службе авиакомпании подтвердили указанную информацию.

    Напомним, что Нурлан Жакупов был назначен на должность главы Qazaq Air 1 марта.

    Ранее управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Салтанат Сатжан пояснила, почему авиакомпанию Qazaq Air снова не смогли продать. По ее словам, авиакомпания имеет задолженность перед Национальным фондом в размере 38 млрд тенге.

    Теги:
    Авиация Освобождение от должности Нацфонд
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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