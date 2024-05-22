Нурлан Жакупов ушел с поста главы Qazaq Air

Нурлан Жакупов уволился с должности временно исполняющего обязанности председателя правления авиакомпании Qazaq Air менее чем через 3 месяца после назначения, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили указанную информацию.

Напомним, что Нурлан Жакупов был назначен на должность главы Qazaq Air 1 марта.

Ранее управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Салтанат Сатжан пояснила, почему авиакомпанию Qazaq Air снова не смогли продать. По ее словам, авиакомпания имеет задолженность перед Национальным фондом в размере 38 млрд тенге.