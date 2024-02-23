Почему Qazaq Air никак не могут продать

Авиакомпанию Qazaq Air снова не смогли продать. Причину этого пояснила управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Салтанат Сатжан, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В прошлом году был объявлен открытый тендер по продаже авиакомпании Qazaq Air. Однако на первом этапе конкурса предложений не поступило. Поэтому в этом году мы снова объявили конкурс. К сожалению, второй конкурс также оказался неудачным. Однако следует отметить, что авиакомпанией Qazaq Air также интересовались казахстанские и иностранные инвесторы. Наша предлагаемая цена — 10 миллиардов тенге, — сказала Салтанат Сатжан, отвечая на вопрос корреспондента агентства в кулуарах Сената.

По ее словам, указанная компания имеет задолженность перед Национальным фондом в размере 38 миллиардов тенге.