Почему Qazaq Air никак не могут продать
Авиакомпанию Qazaq Air снова не смогли продать. Причину этого пояснила управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Салтанат Сатжан, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В прошлом году был объявлен открытый тендер по продаже авиакомпании Qazaq Air. Однако на первом этапе конкурса предложений не поступило. Поэтому в этом году мы снова объявили конкурс. К сожалению, второй конкурс также оказался неудачным. Однако следует отметить, что авиакомпанией Qazaq Air также интересовались казахстанские и иностранные инвесторы. Наша предлагаемая цена — 10 миллиардов тенге, — сказала Салтанат Сатжан, отвечая на вопрос корреспондента агентства в кулуарах Сената.
По ее словам, указанная компания имеет задолженность перед Национальным фондом в размере 38 миллиардов тенге.
— Инвестор, который покупает Qazaq Air, должен погасить этот долг. Сейчас мы думаем, как приватизировать авиакомпанию. До конца февраля инвесторы могут подать свои предложения, мы их рассмотрим и публично объявим результаты, — добавила она.