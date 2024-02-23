РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:15, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Почему Qazaq Air никак не могут продать

    самолёт
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    Авиакомпанию Qazaq Air снова не смогли продать. Причину этого пояснила управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Салтанат Сатжан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В прошлом году был объявлен открытый тендер по продаже авиакомпании Qazaq Air. Однако на первом этапе конкурса предложений не поступило. Поэтому в этом году мы снова объявили конкурс. К сожалению, второй конкурс также оказался неудачным. Однако следует отметить, что авиакомпанией Qazaq Air также интересовались казахстанские и иностранные инвесторы. Наша предлагаемая цена — 10 миллиардов тенге, — сказала Салтанат Сатжан, отвечая на вопрос корреспондента агентства в кулуарах Сената.

    По ее словам, указанная компания имеет задолженность перед Национальным фондом в размере 38 миллиардов тенге.

    — Инвестор, который покупает Qazaq Air, должен погасить этот долг. Сейчас мы думаем, как приватизировать авиакомпанию. До конца февраля инвесторы могут подать свои предложения, мы их рассмотрим и публично объявим результаты, — добавила она.

    Теги:
    Сенат Самолет Авиация Торговля Нацфонд Экономика
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!