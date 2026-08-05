Нурлан Тельтаев назначен акимом Акжарского района СКО

Акжарский район Северо-Казахстанской области возглавил Нурлан Тельтаев. Решение о его назначении принято распоряжением акима области после согласования с Администрацией Президента РК и районным маслихатом, передает Kazinform.

Нового акима районному активу представил первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов.

Нурлан Зарапович более 20 лет работает на государственной службе. За годы трудовой деятельности прошел путь от главного специалиста в сфере сельского хозяйства до заместителя акима района.

До назначения занимал должность исполнительного секретаря Кызылжарского районного филиала партии «AMANAT».

Ранее в Северо-Казахстанской области был назначен начальник департамента полиции.