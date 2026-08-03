Руслан Назаров назначен начальником департамента полиции СКО

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и в соответствии с приказом министра внутренних дел РК департамент полиции Северо-Казахстанской области возглавил Руслан Назаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Руслан Назаров родился в 1974 году. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году в должности участкового инспектора полиции управления полиции Акмолинской области. Через год был назначен оперуполномоченным уголовно-розыскного отдела Кокшетауского городского управления внутренних дел.

В 2004 году возглавил отдел криминальной полиции Аккольского районного отдела внутренних дел. В разные годы занимал должности заместителя начальника Есильского и Зерендинского районных отделов внутренних дел.

В 2014 году руководил управлением криминальной полиции департамента полиции Акмолинской области. Руслан Назаров уже работал в Северо-Казахстанской области. В должности заместителя начальника областного департамента полиции он координировал работу оперативных служб, криминальной полиции и подразделений по противодействию наркопреступности.

С 2023 года до настоящего назначения работал в центральном аппарате Министерства внутренних дел заместителем начальника департамента криминальной полиции.

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