Нурлан Нигматулин: В законопроекте заложены жесткие требования к уставному капиталу бирж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Палаты высказался о новых законодательных нормах, предлагаемых для развития биржевой торговли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Законопроект, содержащий законодательные поправки по вопросам развития и совершенствования биржевой торговли, сегодня одобрили в первом чтении депутаты Мажилиса.

В ходе обсуждения на пленарном заседании мажилисмены предложили исключить из законопроекта норму, предусматривающую право Министерства торговли и интеграции ограничивать минимальный размер биржевого сбора с участников торгов. По мнению депутатов, эта норма может отрицательно сказаться на предпринимателях – клиентах бирж.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поддержал предложение депутатов, отметив, что если принять норму в Правительственном варианте, то нарушается основополагающий принцип конкуренции, когда цена регулируется спросом и предложением.

«Норму о праве Министерства торговли и интеграции устанавливать минимальный размер биржевого сбора с участников торгов необходимо исключить», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Недопущение же демпингования размера биржевого сбора, по мнению спикера Мажилиса, можно отрегулировать за счёт жестких требований к самому размеру уставного капитала бирж через квалификационные требования.

Нурлан Нигматулин высказался и о предложении депутатов выделить отдельный вид специализированных бирж для торговли «углеродными единицами». Председатель Мажилиса напомнил, что в начале года был принят Экологический кодекс, в котором уже предусмотрена возможность торговли углеродными единицами.

Отметив, что ситуация с климатом становится одной из острейших мировых проблем нашего времени, в том числе и для Казахстана, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что в нашей стране, так называемые, «бесплатные» квоты промышленным предприятиям будут поэтапно сокращаться.

«То есть предприятиям придётся выбирать: платить за новые низкоуглеродные технологии или покупать дополнительные квоты. В развитых странах квотами на выбросы торгуют специализированные биржи. Поэтому надо следовать мировой практике, создавая специализированные биржи по торговле «углеродными единицами». Такой подход позволит нашим биржевым игрокам в будущем выйти на международный рынок», - считает спикер Мажилиса.