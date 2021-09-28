Нурлан Нигматулин: Туркестанская декларация способствует развитию сотрудничества парламентариев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Парламентарии тюркоязычных стран выразили намерение усилить своё взаимодействие по всему спектру вопросов на фоне глобальных вызовов современности. Это нашло отражение в Туркестанской декларации, принятой по итогам Х пленарного заседания ТюркПА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Как подчеркнул Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, подводя итоги Х пленарного заседания ТюркПА, в Туркестанской декларации закреплена беспрецедентно высокая роль и исторический вклад инициатора ТюркПА, Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева.

«На святой Туркестанской земле председательство ТюркПА перешло к Казахстану. Укрепление сотрудничества наших стран во всех сферах, повышение международного статуса организации, углубление единства тюркских стран - всё это станет важнейшими направлениями нашей работы в течение ближайшего года», - сказал Нурлан Нигматулин.

В числе важнейших пунктов Туркестанской декларации - поддержка инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Международного агентства по биологической безопасности – специализированой организации, подотчётной Совету Безопасности ООН.

«Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран отмечает, что реализация президентского пакета политических реформ в Казахстане, включая поправки в избирательное законодательство, придает импульс демократическому развитию и укреплению парламентаризма в стране» - ещё один из пунктов декларации.

Особое внимание уделено вопросам укрепления безопасности, борьбы с последствиями пандемии COVID-19.

«ТюркПА отмечает разработку отечественных вакцин против COVID-19 в Казахстане и Турции в качестве очередной демонстрации высокого научного потенциала государств-членов; призывает государства-члены укреплять сотрудничество в области вакцинации» - отмечается в тексте декларации.

Парламентарии также закрепили своё намерение содействовать запуску вещания телевизионного канала «Туркестан 24» во всех тюркоязычных странах, предложив правительствам подписать необходимое для этого Соглашение.

По решению ТюркПА следующее XI пленарное заседание пройдет в 2022 году в Кыргызстане.