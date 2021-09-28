Нурлан Нигматулин провел ряд двусторонних встреч на полях Х пленарного заседания ТюркПА в Туркестане
Нурлан Нигматулин отметил важность и символичность проведения юбилейной Х пленарной сессии ТюркПА в духовной столице тюркского мира – городе Туркестане, подчеркнув при этом, что нынешнее возрождение города и его обновление происходит по инициативе Первого Президента Казахстана - Елбасы, Почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева.
Спикер Мажилиса выразил уверенность, что принятые на заседании решения будут способствовать укреплению как межпарламентского взаимодействия, так и развитию всестороннего сотрудничества между странами.
«В этом году отмечается 30-летие Независимости Казахстана и Кыргызстана. За это время наши страны добились значительных успехов. Убежден, что традиционно дружеские и добрососедские отношения между Казахстаном и Кыргызстаном будут и дальше развиваться, в том числе и на межпарламентском уровне, чтобы поддержать важные инициативы руководства наших стран», - сказал Нурлан Нигматулин в ходе встречи с Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Талантом Мамытовым.
Вопросы укрепления взаимодействия парламентариев в рамках международных парламентских организаций обсуждены с главами делегаций из Венгрии и ПАЧЭС, имеющих статус наблюдателя в ТюркПА.
«Общих взглядов на развитие, которые всегда демонстрируют руководители наших стран, придерживаются и парламентарии Казахстана и Венгрии», - отметил Нурлан Нигматулин на встрече с первым вице-спикером Государственного Собрания Венгрии Мартой Матраи.
Интерес к механизмам формирования базы модельного законотворчества, укрепления парламентской дипломатии отмечен в ходе переговоров с Генеральным секретарём ПАЧЭС Асафом Гаджиевым.