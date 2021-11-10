Нурлан Нигматулин принял посла Франции в Казахстане Дидье Канесса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин обсудил перспективные направления казахстанско-французского сотрудничества с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Казахстане Дидье Канессом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Отметив, что Франция является стратегическим партнёром нашей страны в Европейском Союзе, Спикер Мажилиса подчеркнул особое внимание, которое уделяет руководство Казахстана укреплению двусторонних политических контактов, а также расширению торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и Францией.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на процессах реформирования политической системы, модернизации экономики, развития гражданского общества, проходящих в нашей стране по инициативе Главы государства.

Говоря о перспективных направлениях углубления двустороннего сотрудничества, собеседники отметили транспорт и энергетику, здравоохранение и образование.

Как отметил посол Франции Дидье Канесс, приоритетно развивать отношения в области устойчивого развития и перехода к «зелёной» экономике. Кроме того, у Казахстана и Франции большой потенциал для взаимодействия в сельском хозяйстве.

«Мы не достаточно активны в этой области с учётом того, что Казахстан – великая сельскохозяйственная страна и Франция – первая аграрная страна в Европе», - сказал Дидье Канесс.

По словам Нурлана Нигматулина, возобновление практики регулярных встреч между профильными комитетами и группами по сотрудничеству будет способствовать обмену опытом законодательной деятельности, в том числе по вопросам экологической трансформации промышленности, цифровизации и др.



