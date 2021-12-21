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Нурлан Нигматулин и вице-спикер Сената Парламента Румынии определили направления совместной работы

21 Декабря 2021 12:48
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Нурлан Нигматулин и вице-спикер Сената Парламента Румынии определили направления совместной работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе состоялась встреча Председателя Палаты Нурлана Нигматулина и заместителя Председателя Сената Парламента Румынии Алины-Штефании Горгиу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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Собеседники констатировали динамичный характер казахстанско-румынского сотрудничества, отметив двустороннюю заинтересованность в укреплении партнёрства во всех сферах.

При этом Спикер Мажилиса подчеркнул ключевую роль Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии отношений между нашей страной и Румынией. Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжает этот курс на расширение двустороннего сотрудничества.

«Казахстан – важный партнёр для Румынии. У нас широкий круг направлений для развития взаимодействия в интересах двух стран», - отметила в свою очередь вице-спикер Сената Румынии Алина-Штефания Горгиу.

Среди перспективных направлений отмечены торгово-экономическое сотрудничество, сельское хозяйство, экология, сферы легкой и пищевой промышленности.

Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что активизация совместной работы казахстанских и румынских парламентариев будет способствовать обмену опытом законотворческой деятельности, а также более тесному взаимодействию в рамках межпарламентских организаций.

Как отметил Спикер Мажилиса, в настоящее время казахстанские депутаты продолжают работать над созданием законодательной базы для поддержки политических реформ Президента страны, совершенствованием законодательства в сфере промышленной политики, биологической безопасности и других областях.


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#Внешняя политика Казахстана   #Мажилис   #Румыния   #Сотрудничество   #Нурлан Нигматулин  
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